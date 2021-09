Willingmann holt Umwelt- und Verwaltungsexperte Eichner

Halle/MZ - In sein neu zugeschnittenes Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt holt Minister Armin Willingmann (SPD) als zweiten Staatssekretär den Vize-Präsidenten des Landesverwaltungsamtes in Halle, Steffen Eichner (SPD). Das bestätigte Willingmann auf MZ-Nachfrage am Sonntag. Eichner soll für Klimaschutz und Umwelt zuständig sein. Zweiter Staatssekretär bleibt Thomas Wünsch (SPD).

Der 61-jährige Eichner bringt sowohl fachliche Expertise als auch Verwaltungserfahrung und Rückhalt aus der Partei mit.

In Halle zur Schule gegangen, in Merseburg promoviert

Der gebürtige Zwickauer ist in Halle zur Schule gegangen und wurde in Merseburg in Chemie promoviert. Nach der Wiedervereinigung und bis 2009 war er in Merseburg beim Kreis Beigeordneter, Stellvertreter des Landrates und Leiter des Dezernates Umwelt. Anschließend führte er vier Jahre lang eine Umweltberatungsfirma, 2013 wurde er dann Vizepräsident des Landesverwaltungsamtes in Halle. Seit 2008 gehört er als Schatzmeister dem Vorstand der Landes-SPD an.