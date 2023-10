Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

In einem Kreis aus Stühlen sitzen 13 Frauen und sollen jetzt sagen, was sie lieben. Eine Übersetzerin erklärt die Aufgabe. „Ich liebe Lasagne“, sagt eine auf Deutsch. Andere wählen viel Schlafen, Stricken oder Backen. Als eine sagt, dass sie Putzen mag, lachen alle. Und Petra Hoffmann erklärt: „Ich liebe Chopin.“ Sie sticht ein wenig heraus aus der Runde, in der syrische, ukrainische und afghanische Frauen neben Deutschen sitzen. Hoffmann sucht selbstbewusst das Wort und sie ist auch sichtbar ergriffen von der Dynamik. „Mich freut es so, diese offenen Augen zu sehen“, sagt die 76-Jährige. „Viele hier trauen sich mehr.“