Wie Ex-Handballer Pannicke Kinder für mehr Bewegung begeistern will

Halle (Saale) - Als der Elternbrief kam, wussten Marie und Robert Pannicke aus Halle sofort, dass sie etwas unternehmen würden. Es war ein Tag im vorigen Oktober, als den zweifachen Eltern mitgeteilt wurde, dass der Schulsport ihrer siebenjährigen Tochter Charlotte wegen der Corona-Krise vorerst nicht mehr stattfinden könne, da die Kinder nur noch von den jeweiligen Klassenlehrern unterrichtet werden durften.

Schulsport fällt wegen Corona weg - Was können Eltern tun?

„Da haben wir uns hingesetzt und überlegt, was wir tun könnten“, erzählt Marie Pannicke. Und ihr Mann, der sich auch beruflich mit der Thematik befasst, ergänzt: „Wir wollten den Kindern die Möglichkeit geben, sich trotzdem ausreichend zu bewegen.“ Bereits seit Jahren stellen Studien immer wieder fest, dass Kinder und Jugendliche hierzulande zu wenig körperlich aktiv sind. „Die Lockdowns mit dem Ausfall des Schulsports, dem Verbot von Vereinssport und Wegfall von Freizeitangeboten haben dieses Problem noch verschärft“, sagt er.

Aus ihrer Idee ist längst ein spannendes Projekt geworden, das Kinder für mehr Bewegung begeistern soll. Die beiden haben es mit Hilfe von Experten aus ganz verschiedenen Fachrichtungen und viel Engagement auf die Beine gestellt. „Project Childfit“ heißt es und bietet kostenlose Online-Bewegungskurse für Kinder an. Regelmäßig wird auf www.childfit.de beziehungsweise Youtube ein neues Video hochgeladen, in dem etwa Sportwissenschaftler oder Lehrer und oft auch Kinder mal turnen, tanzen oder Entspannungsübungen zeigen.

„Zudem wollen wir die Eltern erreichen und geben auf der Internetseite und in sozialen Medien Wissenswertes zu Kindergesundheit und zum Beispiel auch zu Ernährungsfragen weiter“, so Robert Pannicke. Dabei gehe es vor allem darum, die weniger sportbegeisterten und ernährungsbewussten Eltern von der Wichtigkeit des Themas zu überzeugen.

Bewegungseinschränkungen für Kinder durch Corona - Langfristige Folgen möglich?

Für den früheren Handballer der USV Halle Panther, der als Referent für eine Fitnesstechnologie-Firma arbeitet, ist es ein wichtiges Anliegen. Gerade schreibt er an der Uni Halle im Bereich Sport- und Ernährungswissenschaften seine Master-Arbeit. Thema: die Auswirkungen der Verbote von Vereinssport und Schließungen von Fitnessstudios während der Corona-Lockdowns.

„Es ist zu erwarten, dass diese Einschränkungen langfristig Folgen für die Kinder und die gesamte Gesellschaft haben werden“, sagt er. Dass ausreichend Bewegung etwa für die kindliche Entwicklung unersetzlich ist, ist heute unbestritten. „Project Childfit“ solle dazu motivieren - auch nach der Corona-Krise.

Aber wie ruft man solch ein Projekt ins Leben? Robert und Marie Pannicke haben nicht lange gewartet, sondern einfach gemacht: Sie bauten die Website, erstellten Auftritte auf Facebook, Instagram und Co., kauften Technik für den Videodreh und sprachen mit vielen Menschen über ihren Plan. „Ich habe alle Fachleute angerufen, die ich kenne, und gefragt, ob sie ein, zwei Videos im Monat beisteuern könnten“, erzählt der 28-Jährige.

„Project Childfit“ - Kostenlose Online-Bewegungskurse für Kinder

Dann habe man erst einmal Material gesammelt, bevor die Internetseite live gehen sollte. Die Resonanz war groß: „Es gibt viele Leute, die die Idee unterstützen möchten“, berichten die beiden. Mitte Februar gingen sie mit ihrem Projekt samt Internetseite dann an den Start. Meist drehen die Experten - von der Sportlehrerin über den Physiotherapeuten bis zum früheren Judo-Olympioniken - die Kurse zu Hause mit dem Smartphone. Das Rohmaterial landet bei Robert Pannicke, der daraus ein Youtube-Video erstellt.

Derweil kümmert sich seine Frau, die sich gerade mit dem zehn Monate alten Sohn Jacob in Elternzeit befindet und sonst als Disponentin tätig ist, vor allem um den Social-Media-Bereich des Projekts. Und sagt: „Die Reaktionen sind rundum positiv.“ Oft wurden die beiden auch von Eltern gefragt, wie man das Projekt unterstützen könne. Gerade haben sie dafür eine Crowdfundingseite eingerichtet, über die gespendet werden kann. Das Geld solle für die Website-Kosten oder Equipment verwendet werden.

„Auch wenn es uns nicht um Perfektion geht, würden wir die Experten, die alle ehrenamtlich mitmachen, gern mit etwas Zubehör wie einem Ringlicht für den Videodreh ausstatten“, sagt Robert Pannicke. Und betont: „Es soll ein Non-Profit-Projekt bleiben.“

Bewegungs-Kurse für Kinder im Netz - Vielfältiges Angebot

Da jeder der Fachleute, die zumeist aus Mitteldeutschland stammen, solch ein Video je nach den eigenen Schwerpunkten anders umsetzt, sei viel Abwechslung dabei. Gestartet haben die Pannickes selbst mit einem Kurs zum Eltern-Kind-Turnen, zudem gibt es etwa eine Ballschule und eine Bewegungsreise, Kinderjudo oder Anleitungen für eine aktive Pause.

„So können die Kinder selbst testen und herausfinden, was ihnen besonders gut liegt“, sagt Marie Pannicke. Angelegt sind die Online-Kurse für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren - wobei natürlich auch ältere Kinder und die Eltern mitmachen können. Spezifische Kurse für verschiedene Altersklassen sind geplant.

Kai Lüer ist einer derer, die gleich Feuer und Flamme waren, „Project Childfit“ zu unterstützen. Der Physiotherapeut mit eigener Therapieeinrichtung in Osterode am Harz hat sich auf die Arbeit mit Kindern spezialisiert. „Das Projekt ist mir sehr wichtig, denn ich bin der Meinung, dass wir den Kindern ein Angebot machen müssen.“

Freizeit von Kindern heute anders gestaltet als früher - Bewegung fehlt

Welche Folgen Bewegungsmangel haben kann, erlebt er regelmäßig bei seiner Arbeit, wenn Kinder mit Haltungsschäden, damit einhergehenden Schmerzen oder auch Lernschwierigkeiten in die Praxis kommen. „Bewegung hat auch mit Konzentrationsfähigkeit zu tun“, so der zweifache Vater, der unter anderem ein Video fürs Projekt beigesteuert hat, in dem seine zwölfjährige Tochter mit einer Freundin zeigt, wie Kinderzumba geht.

Auch Anika Rehm, die am Gymnasium Querfurt unterrichtet, musste nicht lange gefragt werden, bei dem Online-Netzwerk mitzumachen, und hat bereits einen Yogakurs dafür gedreht. „Die Kinder heute gestalten ihre Freizeit ganz anders als wir früher“, sagt sie mit Blick auf die Rolle, die Smartphone, Playstation und Co. inzwischen spielten. Bewegung fehle den meisten: „Für viele ist der Schulsport der einzige Sport in der Woche.“ Hinzu komme oft eine einseitige Ernährung. Ihr sei es auch darum gegangen, die Eltern mit Ideen zu unterstützen - zumal die Corona-Krise die Lage noch verschlimmert habe.

Marie und Robert Pannickes Tochter Charlotte übrigens hat die „Project Childfit“-Kurse auch bereits im Homeschooling absolviert. Denn ihre Lehrerin hat diese während der coronabedingten Schulschließungen für die Klasse in den Wochenplan mit aufgenommen. (mz/Antonie Städter)