Wie Eva von Angern die kriselnde Linke zum Erfolg führen will

Magdeburg - Die Gruppe kommt nicht vom Fleck. Denn Eva von Angern fragt und fragt und fragt. Der Spitzenkandidatin der Linken stehen auf einem Parkplatz am Ufer der Goitzsche (Anhalt-Bitterfeld) zwei Mitglieder des Jugendgemeinderates der Kommune Muldestausee sowie deren Bürgermeister Ferid Giebler gegenüber. Eigentlich wollten sie der Politikerin ein Grundstück am See zeigen. Dort will die Gemeinde, initiiert von den Jugendlichen, eine Freizeitanlage bauen - mit Skatepark, Fitnessparcours und Eidechsenhotel. Doch nach 20 Minuten befinden sich alle noch festgequatscht auf dem Parkplatz. „Wie funktioniert das mit dem Jugendbeirat“, will Eva von Angern wissen. „Finden sich da überhaupt Jugendliche?“ Und: „Bleiben die auch dabei?“

Der Termin an der Goitzsche ist Teil von Eva von Angerns „Landtour“. Am Vormittag war die Juristin bereits in einem Pflegeheim in Köthen und bei der Bürgermeisterin von Altjeßnitz (beides Anhalt-Bitterfeld). Solche Termine, sagt die gebürtige Magdeburgerin, seien ihr wichtig. „Es wird ja oft gesagt, dass wir da oben, im Landtag, den Kontakt zu den Menschen verloren haben – aber den Schuh ziehe ich mir nicht an.“

Eva von Angern im Gespräch locker und sympathisch

Im Gespräch mit Bürgermeister und Jugendlichen ist Eva von Angern locker und sympathisch. Sie scherzt und lacht viel, zeigt Interesse, ohne sich anzubiedern. Nah am Bürger sein, das kann die 44-Jährige, die seit 2002 im Landtag sitzt. Doch reicht das auch, um ihre Partei aus der Krise zu führen? Denn in der steckt die Linke. Bei der Landtagswahl 2016 rutschte sie von 23,7 auf 16,3 Prozent der Stimmen ab. Das Problem der Genossen: Ihre Gewohnheitswähler werden immer weniger. Zudem macht die AfD mit ihrer aggressiven Rhetorik Konkurrenz bei den Unzufriedenen.

Eva von Angern soll diese Misere beenden. Wie das gehen könnte, zeigte sie Ende April. Da wurden die Plakate der Linken für den Wahlkampf enthüllt. Und eines davon sorgte bundesweit für Aufsehen. Es zeigt ein Mädchen, das einen großen Hund – Typ treudoofer Begleiter – an der Leine hat. Der Slogan: „Nehmt den Wessis das Kommando“ – eine Anspielung auf die Liedzeile „Gebt den Kindern das Kommando“, die der ziemlich westdeutsche Herbert Grönemeyer 1986 sang.

Linke erregt mit „Wessi“-Plakat viel Aufsehen

Nach der Veröffentlichung des Plakats folgte die Empörung. Dass die Linke die Gerechtigkeit zwischen Ost und West fordert, ist an sich zwar nichts Neues. Doch dass die Herkunft jemanden besser machen soll als den anderen, erregt die Gemüter. Der Vorwurf: Der Ost-Frust werde genutzt, um die Gunst der Wähler zu gewinnen. Selbst Grüne und SPD – eigentlich anvisierte Koalitionspartner – zeigten sich irritiert.

Mit viel Resonanz habe sie zwar gerechnet, sagt Eva von Angern. „Die Intensität hat mich dann aber schon überrascht.“ Viele hätten sie darauf angesprochen, ihr geschrieben. Solche, wie der Oberstudienrat, der meinte: „Selbst zwei Staatsexamen schützen anscheinend nicht vor Dummheit.“ Aber eben auch solche, wie der alte Mann, der auf dem Marktplatz in Köthen zu ihr kam und sagte: „Es ist toll, dass sie da so dranbleiben, aber es bringt ja eh nix.“

Für von Angern zeigen die Reaktionen, dass das Thema noch immer in den Menschen brenne. „Viele aus dem Osten spüren, dass es eine gläserne Decke gibt, die sie nicht an Spitzenpositionen kommen lässt“, sagt die Spitzenkandidatin. In ihrem Bereich, der Justiz, existierten bis heute West-Seilschaften. „Das ist zur Normalität geworden, aber es sollte eben nicht normal sein.“

Die „Springerstiefeljahre“ brachten Eva von Angern zur Politik

An der Goitzsche ist das Parkplatzgespräch nach 20 Minuten vorbei. Die Gruppe steht nun vor der Fläche, auf der die Freizeitanlage entstehen soll. Und das Frage-Antwort-Ping-Pong geht weiter: Wie lange wird bereits geplant? Welche Fördermittel werden verwendet? Und was ist eigentlich ein Eidechsenhotel? Eva von Angern will viel wissen und sie macht den Jugendlichen auch Mut, etwa als es um die Fördermittel geht: „Die Vergabe dauert lange, da braucht man Durchhaltevermögen.“

Engagement, wie es die Jugendlichen in Muldestausee zeigen, ist von Angern nicht fremd. Ihr eigener politischer Weg begann mit dem Einsatz gegen Rechtsextremismus. In den 90er Jahren eskalierten die Konflikte zwischen Links und Rechts. Es waren aufgeheizte Zeiten, Springerstiefel-Jahre. „Wir gründeten eine Schülerzeitung und veranstalteten eine Lichterkette für Opfer rechter Gewalt“, erinnert sie sich.

Viele, die sich mit ihr engagierten, seien damals in der PDS gewesen. Deshalb zog es sie dorthin. Die Partei habe sie sehr warmherzig aufgenommen. „Als junger Mensch, der sich politisch einmischen wollte, wurde man wie ein Geschenk behandelt.“ Schnell kommt sie in den Vorstand des Magdeburger Stadtverbands, arbeitet zu Umwelt- und Gleichstellungspolitik. 2002 gelangt sie dann über die Landesliste in den Landtag. „Damals wurde noch nach Themen aufgestellt und für mich als Juristin gab es nicht so viele Mitbewerber.“

Mit 25 Jahren ist Eva von Angern nicht nur Landtagsabgeordnete, sondern steckt auch Mitten im zweiten Staatsexamen. Noch dazu hat sie einen dreijährigen Sohn. „Freitagabend habe ich immer Testklausuren geschrieben, da durfte er ,In einem Land vor unserer Zeit’ gucken.“ Zum Glück habe ihre Fraktionsvorsitzende, Petra Sitte, sie sehr unterstützt. Hinzu komme ihr Ehrgeiz. „Wenn ich etwas anfange, dann will ich es auch beenden“, sagt von Angern.

Jung gegen alt - Eva von Angern musste sich in der Partei durchsetzen

Wiederwahl folgt auf Wiederwahl. Ihre Themen sind Frauen und Gleichstellungspolitik, Justiz und Recht, Familie und Kinder. In der Fraktion steigt sie allerdings nur langsam auf. 2009 nannte von Angern die DDR einen „Unrechtsstaat“, was ihr viele in der Partei übelnahmen. „Für mich war der Satz damals schnell gesagt“, meint sie heute. „Mittlerweile weiß ich, dass es wichtiger gewesen wäre, im Gespräch herauszufinden, woran die DDR denn gescheitert ist, woran der Sozialismus gescheitert ist, den ich ja durchaus vertrete.“

Die Verstimmung innerhalb der Linken hält lange an. 2014 will Eva von Angern in den Fraktionsvorstand. Sie tritt ohne Gegenkandidaten an – und erhält nur Nein-Stimmen. Die Wahl zeigt den Riss zwischen Jung und Alt in der Partei. „Ich habe damals zu wenige Kollegen in meine Arbeit und meine Ideen mit einbezogen“, sagt von Angern. „Dieses Hoppla, hier bin ich, jetzt freut euch – das funktionierte einfach nicht.“

Nach der verlorenen Vorstandswahl liebäugelt die Rechtsanwältin, die mit Torsten Gruß, dem Direktor des Landtags von Sachsen-Anhalt verheiratet ist, zwei Mal mit der Ferne. 2016 soll sie Justizministerin in Brandenburg werden, lehnt aber wegen ihrer zweieinhalbjährigen Zwillinge ab. 2017 kandidiert sie für den Bundestag, scheitert jedoch knapp. Der Stadtverband der Grünen in Magdeburg rief damals dazu auf, sie mit der Erststimme zu wählen. „Das hat mich schon gefreut, weil es mir zeigte, dass meine Arbeit auch über Parteigrenzen hinweg geschätzt wird.“

Eva von Angern will raus aus der Opposition

Doch in der Daueropposition, in der sich von Angern seit 2002 befindet, lassen sich eigene Ideen nur schwer umsetzen. Aus der aktuellen Legislatur nennt die Spitzenkandidatin etwa eine Personalaufstockung im Justizwesen. „Die geht maßgeblich auf einen Antrag von uns zurück“, behauptet sie. Darüber hinaus sind politische Erfolge rar.

Das soll sich aber ändern. Seit Ende 2020 ist von Angern nun Fraktionsvorsitzende ihrer Partei, sie bildet mit Thomas Lippmann eine Doppelspitze. Und die 44-Jährige gibt sich im Wahlkampf sehr selbstbewusst - mit einem klaren Gegner: „Ich trete als Herausforderin von Ministerpräsident Reiner Haseloff an.“ Und: „Wir kämpfen für eine Regierung ohne die CDU.“

Wie schwer das werden wird, zeigen die aktuellen Umfragen. Da kommt die Linke nur noch auf zwölf?bis 13 Prozent. „Das sieht nicht gut aus“, räumt die Spitzenkandidatin ein. Doch sie werde bis zum 6. Juni um jede Stimme kämpfen – ob an der Goitzsche, in Köthen oder anderswo im Land. (mz)