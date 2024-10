Die Linke ist stark geschwächt: Auf ihrem Bundesparteitag in Halle will sie aus der Dauerkrise finden. Delegierte aus Sachsen-Anhalt fordern in Ende des Dauerzoffs.

Wie die Linke beim Bundesparteitag in Halle aus der Existenzkrise finden will

Halle/MZ - Ihr großer Moment auf der Bühne wird gleich zu Beginn kommen: Exakt drei Minuten haben die Organisatoren des Linken-Bundesparteitags in Halle für die Eröffnungsrede eingeplant, halten wird sie Janina Böttger. Die Landeschefin der Linken in Sachsen-Anhalt hat enorme Erwartungen an diesen Parteitag, der am Freitag in der Messe beginnt und bis Sonntag dauern wird.