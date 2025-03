Die FDP stellt sich gegen die Milliardenkredite - am Freitag könnte es auf Sachsen-Anhalts Chef-Liberale Lydia Hüskens ankommen. Intern hat sie bereits eine Ankündigung gemacht.

Widerstand gegen die Schuldenpläne - scheitert Merz im Bundesrat an Sachsen-Anhalt?

Zünglein an der Waage

Hebt Sie am Freitag die Hand? Sachsen-Anhalts FDP-Landeschefin Lydia Hüskens

Magdeburg/MZ - Aus der in Magdeburg mitregierenden FDP kommt die Forderung, dass Sachsen-Anhalt die von Union und SPD geplante Schuldenaufnahme in Milliardenhöhe im Bundesrat nicht mitträgt. Es sei falsch, der nächsten Generation die Last derartiger Schulden aufzubürden, sagte der FDP-Bundestagsabgeordnete Markus Faber. „Ich werde im Bundestag mit Nein stimmen, und die Position der FDP sollte sich auch im Abstimmungsverhalten Sachsen-Anhalts im Bundesrat widerspiegeln“, sagte Faber.