Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt zum Wochenbeginn ungemütlich. Autofahrer müssen sich im Harz auf Schnee und glatte Straßen einstellen.

Schneeregen, Regen und Gewitter - So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Der Winter zieht so langsam in Sachsen-Anhalt ein. In den Hochlagen des Harzes muss bereits mit Schneeschauern und Glätte durch Neuschnee und Schneematsch gerechnet werden.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Schnee und Gewitter zum Wochenbeginn

Der Montag, der 17. November, zeigt sich mit Regen- oder Graupelschauern wechselnd bis stark bewölkt. Im Harz kann es zu Schneeregen und -schauern kommen. In der Altmark sowie der Börde sind am Nachmittag vereinzelt Gewitter möglich.

Auch interessant: Neue Kometen SWAN und Lemmon am Nachthimmel über Sachsen-Anhalt sichtbar

Die Temperatur-Höchstwerte liegen zwischen 5 und 7 Grad Celsius, im Harz zwischen 1 und 4 Grad Celsius. Es weht ein schwacher bis mäßiger West- bis Nordwestwind.

In der Nacht zu Dienstag, dem 18. November, bleibt es gering bewölkt und meist trocken. In der zweiten Nachthälfte ziehen wieder mehr Wolken auf.

Die Temperaturen sinken auf bis zu 1 Grad Celsius. Im Harz können die Temperaturen bis auf -4 Grad Celsius absinken - auch Schneefall in der Nacht ist möglich.

Wolken, Regen und Schneeschauer am Dienstag

Auch am Dienstag, 18. November, bleibt es wechselnd bis stark bewölkt. Gebietsweise ist Regen möglich, im Harz Schnee oder Schneeregen.

Die Temperaturen liegen zwischen 4 bis 7 Grad, im Harz zwischen 1 und 4 Grad. Es weht ein mäßiger bis böiger Südwestwind. Auf dem Brocken erwarten die Meteorologen Sturm.

In der Nacht zu Mittwoch, 19. November, bleibt es bewölkt. Gebietsweise gibt es Regen. Im Harz kann es zu Schneeschauern kommen. Die Temperaturen sinken auf 0 bis 2 Grad, im Harz auf bis zu -3 Grad. Streckenweise droht Glätte auf den Straßen.

Lesen Sie auch: Niederschlagsradar Sachsen-Anhalt

Wetter zur Wochenmitte: Sturmböen auf dem Brocken

Für den Mittwoch, 19. November, gehen die Wetterexperten von einem wechselhaften Tag aus. Von Westen her zieht Regen auf. Im Harz ist Schneefall möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 6 Grad, im Harz zwischen 0 und 4 Grad. Auf dem Brocken sind Sturmböen bei maximal -4 Grad möglich.

Lesen Sie auch: Die Elbe gräbt sich immer tiefer ein: 2026 beginnt der Bund mit der Rettung

Die Nacht zu Donnerstag, 20. November, ist überwiegend stark bewölkt. Zeitweise kommt es zu Regen oder Schneeregen. Die Tiefstwerte liegen um die 0 Grad, im Harz bis -3 Grad.

Streckenweise ist im Harz mit Schnee und Glätte zu rechnen. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. Auf dem Brocken kann es zu Sturmböen kommen.