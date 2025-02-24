Zur Wochenmitte hin zeigt sich der Herbst in Sachsen-Anhalt von seiner sonnigen Seite. Auch die Temperaturen klettern ein wenig höher. Auf dem Brocken bleibt es jedoch stürmisch.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Bei schwachen Luftdruckgegensätzen wird das Wettergeschehen der aktuellen Woche in Sachsen-Anhalt von einer feuchten Luftmasse bestimmt. Ein Tiefausläufer von Westen erreicht in der Nacht zum Dienstag die Region.

Sonne löst zur Wochenmitte den Nebel ab

Am Mittwoch, dem 12. November, durchziehen hohe Wolkenfelder Sachsen-Anhalt und die Sonne lässt sich blicken. Es bleibt trocken bei milden 12 bis 16 Grad, im Harz bei 8 bis 11 Grad. Auf dem Brocken sind stürmische Böen aus Südwest möglich.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 13. November, bleibt es abgesehen von Schleierwolken klar und niederschlagsfrei. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 6 und 8 Grad. Im Harz wird der Südwind zeitweise frisch, auf dem Brocken sind schwere Sturmböen zu erwarten.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Milde Temperaturen am Donnerstag

Der Donnerstag, 13. November, wird heiter und wolkig. Es bleibt trocken bei ungewöhnlich milden Temperaturen von 16 bis 19 Grad. Im Harz liegen die Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad. Auf dem Brocken sind weiterhin schwere Sturmböen zu erwarten.

Wolkig wird es in der Nacht zu Freitag, dem 14. November. Es bleibt niederschlagsfrei, lediglich im Norden ist gebietsweise mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 10 Grad. Auch in der Nacht gibt es auf dem Brocken Sturmböen.

Wolken und Regen: Herbstwetter zum Wochenende

Freitag, der 14. November, zeigt sich in der Altmark sowie in der Magdeburger Börde überwiegend bedeckt und regnerisch. Die Temperaturen erreichen 10 bis 13 Grad, im Harz 7 bis 9 Grad. Es weht ein schwacher Wind.

In der Nacht zu Samstag, dem 15. November, bleibt es stark bewölkt. Örtlich ist mit Regen zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und 7 Grad.

Erster Schnee fällt im Oberharz

Am Samstag, dem 15. November, ziehen viele Wolken auf, gebietsweise kann es regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 9 Grad, im Harz zwischen 2 und 6 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Ostwind.

In der Nacht zum Sonntag, dem 16. November, bleibt es dicht bewölkt. Im Oberharz ist mit dem ersten Schnee zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 5 Grad, im Harz um die 0 Grad Celsius.