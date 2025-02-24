Am Donnerstag zeigt sich der Herbst in Sachsen-Anhalt von seiner sonnigen Seite. Auch die Temperaturen klettern ein wenig höher. Auf dem Brocken werden schwere Sturmböen erwartet.

Trotz Sonne und milder Temperaturen am Donnerstag: Schwere Sturmböen auf dem Brocken erwartet

Am Donnerstag zeigt sich der Herbst in Sachsen-Anhalt von seiner besten Seite.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Sachsen-Anhalt erlebt am Donnerstag nochmals einen Hauch von Frühling: Am Rande eines umfangreichen Tiefdrucksystems über dem nahen Atlantik strömt sehr milde Luft in die Region. Ab der Nacht zum Freitag greift dann ein Tiefausläufer auf Norddeutschland über – mit ihm ziehen Wolken und etwas Regen heran.

Sonniger Donnerstag mit schweren Sturmböen auf dem Brocken

Der Donnerstag, 13. November, wird heiter und wolkig. Es bleibt trocken bei ungewöhnlich milden Temperaturen von 16 bis 19 Grad. Im Harz liegen die Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad. Der Wind weht mäßig, im Harz frisch aus Süd bis Südwest, auf dem Brocken weiterhin mit Sturmböen.

Am Harznordrand frischt der Wind tagsüber spürbar auf. Dort sind bis zum Abend Böen bis 60 km/h (Windstärke 7) aus Süden möglich. Auf dem Brocken tobt der Wind deutlich heftiger: Hier muss mit Sturm- bis schweren Sturmböen zwischen 80 und 100 km/h (Windstärke 9 bis 10) aus Südwest gerechnet werden.

In der Nacht zum Freitag, dem 14. November, verdichten sich die Wolken zunehmend, besonders in der Altmark kann es zeitweise regnen. Sonst bleibt es meist trocken. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 10 Grad, der Wind dreht auf Süd bis West und weht überwiegend schwach.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Wolkig und Regnerisch zum Wochenende

Freitag, der 14. November, zeigt sich in der Altmark sowie in der Magdeburger Börde überwiegend bedeckt und regnerisch. Die Temperaturen erreichen 10 bis 13 Grad, im Harz 7 bis 9 Grad. Es weht ein schwacher Wind.

In der Nacht zu Samstag, dem 15. November, bleibt es stark bewölkt. Örtlich ist mit Regen zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und 7 Grad.

Herbstwetter am Wochenende: Erster Schnee im Oberharz

Am Samstag, dem 15. November, ziehen viele Wolken auf, gebietsweise kann es regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 9 Grad, im Harz zwischen 2 und 6 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Ostwind.

In der Nacht zum Sonntag, dem 16. November, bleibt es dicht bewölkt mit Sprühregen, stellenweise auch Dunst und Nebel. Im Oberharz ist mit dem ersten Schnee zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 5 Grad, im Harz um die 0 Grad Celsius.

Montagnacht mit Schneeregen im Harz

Auch am Sonntag, dem 16. November, dominiert dichte Bewölkung, nur vereinzelt fällt Sprühregen. Die Temperaturen erreichen maximal 6 bis 9 Grad.

In der Nacht zum Montag, dem 17. November, verdichten sich die Wolken weiter, zeitweise regnet es. In höheren Lagen des Harzes kann der Niederschlag in Schneeregen oder Schnee übergehen. Die Temperaturen sinken auf 2 bis 4 Grad, im Oberharz bis auf 0 Grad. Der Wind bleibt schwach und weht aus Nordwest.