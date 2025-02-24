Das Dezemberwetter in Sachsen-Anhalt ist überwiegend grau und trüb. Viele Wolken und Nebel bestimmen den Tag und auch die Nacht.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Im Laufe der Woche gibt es nur selten Sonne und einen aufgehellten Himmel.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Am 1. Dezember hat für die Meteorologen bereits der Winter begonnen. Dieser zeigt sich jedoch in Sachsen-Anhalt noch von seiner eher milden Seite. Nur im Harz schneit es vereinzelt.

Zwischen einem Tiefdruckkomplex über dem Nordostatlantik und einem Hochdruckgebiet mit Schwerpunkt über dem östlichen Europa wird laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wolkenreiche Luft nach Sachsen-Anhalt herangeführt. In den kommenden Nächten bedeutet das für viele Regionen Frost, Glätte und Nebel.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Nebel und starke Bewölkung am Donnerstag

Am Donnerstag, dem 4. Dezember, startet der Tag bewölkt und neblig trüb. Es bleibt laut DWD überwiegend niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 5 Grad. Es weht ein schwacher Südost- bis Südwind.

Lesen Sie auch: Droht Deutschland ein "Jahrhundertwinter"? Das ist dran an den Spekulationen

In der Nacht zu Freitag, dem 5. Dezember, kommt es zu Nebel- und Hochnebelbildung. Die Tiefstwerte erreichen –3 bis 0 Grad.

Nebel am Morgen und Abend läutet Wochenende in Sachsen-Anhalt ein

Am Freitag, dem 5. Dezember, ist es morgens örtlich neblig und trüb. Tagsüber dominieren weiterhin dichte Wolken. Bis zum Nachmittag kann es lokal Regen geben. Die Temperaturen erreichen maximal 5 Grad Celsius.

Lesen Sie auch: Bitte kein Brot: So helfen Sie Meisen & Co. durch den Winter

Die Nacht zu Samstag, dem 6. Dezember, ist teils wolkig und teils klar. Örtlich herrscht Nebel, es bleibt jedoch niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen –2 und 0 Grad, so der DWD.

Schnee im Harz und Sturm auf dem Brocken

Zu der starken Bewölkung am Samstag, dem 6. Dezember, gesellen sich im Tagesverlauf von Westen durchziehende Niederschlagsgebiete.

Auch interessant: Neue Kometen SWAN und Lemmon am Nachthimmel über Sachsen-Anhalt sichtbar

Im Harz ist mit Schnee oder überfrierende Nässe zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 6 Grad. Es weht ein mäßiger, im Harz leicht stürmischer Südwind.

In der Nacht zu Sonntag, dem 7. Dezember, bleibt es bei leichtem Regen überwiegend stark bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 3 Grad. Auf dem Brocken wird es stürmisch.

Regnerisches Wetter reicht bis in die kommende Woche

Am Sonntag, 7. Dezember, wird es überwiegend stark bewölkt, örtlich mit etwas Regen. Zum Abend lässt die Niederschlagsneigung nach und es kann auflockern. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 10 Grad. Der Wind bleibt schwach aus Südwest, auf dem Brocken weiterhin stürmische Böen.

In der Nacht zu Montag, dem 8. Dezember, nimmt die Bewölkung von Westen her rasch zu. Zeitweise fällt etwas Regen. Die Temperaturen bleiben mit 7 bis 4 Grad vergleichsweise mild. Der Südwestwind weht mäßig und kann zeitweise stark bis stürmisch auffrischen – auf dem Brocken herrscht Sturm.