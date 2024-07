Das sommerliche Wetter in Sachsen-Anhalt wird ab Mittwoch getrübt. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter.

Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter in Sachsen-Anhalt - Unwetter möglich

In Sachsen-Anhalt drohen ab Mittwoch schwere Gewitter.

Magdeburg/Halle (Saale). - Am Mittwoch drohen in Sachsen-Anhalt schwere Gewitter. Der 10. Juli fängt laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst stark bewölkt an, ehe sich ab den frühen Morgenstunden zunehmende Schauer und Gewitter abzeichnen.

Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter in Sachsen-Anhalt

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter veröffentlicht, die aktuell in folgenden Regionen Sachsen-Anhalts gilt:

Kreis Börde

Kreis Harz – Tiefland

Kreis Harz – Bergland (Oberharz)

Die Warnung gilt aktuell bis Mittwoch, 10. Juli 2024, 8.30 Uhr. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Warnung ausgeweitet oder verlängert wird.

Gewitter und Starkregen in Sachsen-Anhalt: Lokale Unwetter nicht ausgeschlossen

Am Vormittag kommen von Südwesten Schauer und Gewitter auf, die nach Nordosten ziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Mit den Gewittern können teilweise Starkregen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter, Hagel und Sturmböen einhergehen. Auch örtliche Unwetter mit heftigem Starkregen von 30 Litern pro Quadratmeter können laut DWD nicht ausgeschlossen werden.

Das Unwetterrisiko nimmt im Tagesverlauf jedoch ab. Gegen Mittag gibt es eine kurze Wetterberuhigung, ehe von Südwesten erneut Gewitter aufziehen. In den Abendstunden beruhigt sich das Wetter von Westen her langsam. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 29 Grad, im Harz bei bis zu 26 Grad.

Wettervorhersage: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Donnerstag

In der Nacht zum Donnerstag gibt es anfangs noch einzelne Schauer und Gewitter, die aber meist rasch abklingen. Die Temperaturen fallen auf bis zu 14 Grad.

Auch am Donnerstag gibt es vereinzelt Schauer und Gewitter bei bis zu 28 Grad, im Harz bis zu 25 Grad.