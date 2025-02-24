Sachsen-Anhalt Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen – Gewitter Ende der Woche

Das Wetter in Sachsen-Anhalt zeigt sich Anfang September von seiner ungemütlichen Seite. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern sowie schweren Sturmböen.

Magdeburg/Halle (Saale). – In Sachsen-Anhalt wird es Anfang September zwar recht warm, jedoch drohen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mitunter Starkregen und Gewitter sowie schwere Sturmböen.

Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen auf dem Brocken sowie Gewittern und Starkregen

Am Mittwoch bleibt es bei Höchstwerten von bis zu 26 Grad wechselnd bewölkt. Auch die Sonne zeigt sich ab und an. Der DWD rechnet allerdings mit kaum Niederschlag. Der DWD warnt vor teils schweren Sturmböen, besonders auf dem Brocken. In der Nacht zu Donnerstag kann es dann teilweise leicht regnen. Die Temperaturen sinken auf bis zu elf Grad ab.

Am Donnerstag ist der Himmel über Sachsen-Anhalt erneut mit einigen Wolken bedeckt. Jedoch zeigt sich auch ab und an die Sonne. Vor allem im Süden drohen bei Höchstwerten von bis zu 28 Grad ab Nachmittag Regenschauer und sogar Gewitter. Auf dem Brocken herrschen weiterhin Sturmböen. In der Nacht zu Freitag sinken die Tiefstwerte auf bis zu zehn Grad ab. Vereinzelt kann es zu Gewittern und Starkregen kommen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Prognosen sagen Gewitter am Freitag voraus

Am Freitag ziehen erneut Schauer und Gewitter auf. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 23 Grad. In der weitgehend niederschlagsfreien Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen auf bis zu sieben Grad ab. Es kann zu Nebel kommen.

Am Samstag zeigt sich hin und wieder die Sonne. Es bleibt bei Höchstwerten von bis zu 24 Grad niederschlagsfrei. In der klaren Nacht zu Sonntag sinken die Tiefstwerte auf bis zu sieben Grad ab.