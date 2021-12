Wetter: Sturmtief "Daniel" fegt über Sachsen-Anhalt

Magdeburg/Halle (Saale) - Erneut fegt ein Sturm durch Sachsen-Anhalt. Nach "Ignatz" im Oktober soll insbesondere in der ersten Nachthälfte zum Donnerstag das Sturmtief "Daniel" über das Land ziehen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch sagte. In den nördlichen Landesteilen würden Böen mit bis zu 100 Kilometer pro Stunde erwartet. Höchstwerte würden vermutlich in der Nacht auf dem Brocken erreicht.

Weil im Gegensatz zum vorangegangenen Sturm viele Bäume nicht mehr belaubt sind, rechnet der Sprecher mit geringeren Schäden als noch im Oktober. Die Harzer Schmalspurbahnen stellten sicherheitshalber aber bereits am Dienstag und Mittwoch auf einem Teil ihres Netzes den Betrieb ein.