Während am Wochenende noch die Sonne über Sachsen-Anhalt erstrahlte, erwartet uns ein wechselhafter Start in die neue Woche. Gerade auf dem Brocken kommt es in den kommenden Tagen immer wieder zu Sturmböen.

Auf dem Brocken werden zum Start in die neue Woche Sturmböen mit bis zu 100 km/h erwartet..

Magdeburg/Halle (Saale). – Ein Tiefdruckgebiet über den Britischen Inseln sorgt in den kommenden Tagen für deutlich wechselhafteres und windigeres Wetter in Sachsen-Anhalt.

Mit einer südlichen Strömung gelangt mildere, aber auch feuchtere Luft in die Region. Besonders im Harz ist mit kräftigem Wind zu rechnen – auf dem Brocken drohen zeitweise schwere Sturmböen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Sturmböen mit bis zu 100 km/h auf dem Brocken

Der Montag, 20. Oktober, startet mit dichten Wolken und Regen. Die Temperaturen steigen auf milde 13 bis 16 Grad, im Harz auf 9 bis 13 Grad. Während der Wind in der Fläche meist schwach bis mäßig aus Südost weht, frischt er auf dem Brocken kräftig auf: Dort sind Sturmböen zwischen 65 und 85 km/h möglich, am Abend sogar bis zu 100 km/h.

In der Nacht zu Dienstag, dem 21. Oktober, bleibt es überwiegend stark bewölkt mit zeitweiligem Regen. Die Temperaturen gehen auf 11 bis 7 Grad zurück, im Harz bis auf 4 Grad. Der Brocken bleibt ein Sturm-Hotspot mit anhaltend schweren Sturmböen.

Wechselhaftes Wetter mit Sonne, Wolken und Regen

Am Dienstag, dem 21. Oktober, präsentiert sich das Wetter wechselhaft mit Sonne, Wolken und vereinzeltem Regen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad, im Harz bei 10 bis 15 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Süd bis Südwest. Auf dem Brocken lässt der Sturm im Tagesverlauf allmählich nach, bleibt aber kräftig.

In der Nacht zu Mittwoch, dem 22. Oktober, wird es wechselnd bewölkt, regional ist mit leichtem Regen zu rechnen. Die Tiefsttemperatur liegen um 9 Grad, im Harz zwischen 7 bis 4 Grad. Aus Südwesten weht ein schwacher bis mäßiger Wind. Auf dem Brocken ist mit Sturmböen zu rechnen.

Unbeständiges Wetter setzt sich fort

Auch am Mittwoch, dem 22. Oktober, setzt sich das unbeständige Wetter fort. Neben dichten Wolkenfeldern gibt es immer wieder Schauer, aber auch längere trockene Abschnitte. Die Temperaturen erreichen 15 bis 17 Grad, im Harz 11 bis 14 Grad. Der Wind bleibt lebhaft, auf dem Brocken weht er weiterhin in Sturmstärke.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 23. Oktober, wird es wechselnd bewölkt, örtlich wird Regen erwartet. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 10 bis 8 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger Südwind, auf dem Brocken sind Sturmböen zu erwarten.

Orkanartige Böen auf dem Brocken erwartet

Am Donnerstag, dem 23. Oktober, verschärft sich die Wetterlage erneut. Dichte Wolken und zeitweiser Regen prägen den Tag. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 18 Grad. Der Wind frischt spürbar auf und kann lokal Sturmböen bringen. Auf dem Brocken sind sogar orkanartige Böen möglich.

In der Nacht zu Freitag, dem 24. Oktober, bleibt es stark bewölkt und regnerisch. Ein Südwestwind weht frisch mit Wind- und Sturmböen.