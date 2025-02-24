Von Halle bis zum Harz wird es ungemütlich: Der Herbst zeigt in Sachsen-Anhalt seine raue Seite mit Wind, Regen und Gewittern. Besonders auf dem Brocken sind orkanartige Böen möglich.

DWD warnt in diesen Kreisen vor Sturm! So wird das Wetter am Wochenende in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt steht ein stürmisches Herbstwochenende bevor. Meteorologen warnen vor starken Windböen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Ein Tiefdruckgebiet über den Britischen Inseln sorgt in den kommenden Tagen für deutlich wechselhafteres und windigeres Wetter in Sachsen-Anhalt.

Mit einer südlichen Strömung gelangt mildere, aber auch feuchtere Luft in die Region. Besonders im Harz ist mit kräftigem Wind zu rechnen – auf dem Brocken drohen zeitweise schwere Sturmböen.

Unbeständiges Wetter in Sachsen-Anhalt: Wechselhaft mit Schauern – Milde Temperaturen

Am Freitag, dem 24. Oktober, wird es etwas kühler. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 14 Grad, im Harz zwischen 5 und 10 Grad. Auch der Wind bleibt ein Thema: Stürmische Böen sind weiterhin verbreitet bis 80 km/h möglich, auf dem Brocken rechnet der Deutsche Wetterdienst mit schwerem Sturm und örtlichen Orkanböen bis hin zu 120 km/h.

Deutscher Wetterdienst warnt am Freitag vor Sturmböen

In diesen Landkreis in Sachsen-Anhalt warnt der deutsche Wetterdienst (DWD) von 10 bis 20 Uhr vor Sturmböen:

Halle

Salzlandkreis

Kreis Börde

Saalekreis

Kreis Wittenberg

Kreis Harz

Dessau-Roßlau

Kreis Anhalt-Bitterfeld

Burgenlandkreis

In der Nacht zu Samstag, dem 25. Oktober, bleibt es wechselhaft und windig. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 8 Grad.

Regen und teils orkanartige Böen auch im Flachland

Am Samstag, dem 25. Oktober, lockert sich die Bewölkung leicht auf, gelegentlich kann es regnen. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad. Hin und wieder sind Windböen und stürmische Böen zu erwarten. Auf dem Brocken wird mit orkanartigen Böen gerechnet.

In der Nacht zum Sonntag, dem 26. Oktober, gibt es vereinzelte Schauer. Die Tiefstwerte erreichen sieben bis zwei Grad. Weiterhin gibt es Sturmböen auf dem Brocken.

Sonntag erste Minusgrade im Harz erwartet

Am Sonntag, dem 26. Oktober, ist es stark bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen erreichen maximal 11 Grad. Es ist weiterhin mit stürmischen Böen zu rechnen, im Harz werden orkanartige Böen erwartet.

In der Nacht zum Montag, 27. Oktober, bleiben die Wolken stehen. Im Oberharz können die Temperaturen bei schweren Sturmböen auf -2 Grad sinken.

Neue Woche beginnt mit Sturm und Regen

Am Montag, dem 27. Oktober, bleibt es wolkig. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 10 Grad. Weiterhin ist mit schweren Sturmböen in Sachsen-Anhalt zu rechnen.

In der Nacht zum Dienstag, 28. Oktober, setzen vorübergehend Schauer ein. Auf dem Brocken sind schwere Sturmböen möglich.