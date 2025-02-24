Von Halle bis zum Harz wird es ungemütlich: Der Herbst zeigt in Sachsen-Anhalt seine raue Seite mit Wind, Regen und Gewittern. Auf dem Brocken sind orkanartige Böen möglich.

In Sachsen-Anhalt steht eine stürmische Oktoberwoche bevor. Meteorologen warnen vor starken Windböen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Durch ein Tiefdruckgebiet über Skandinavien gelangt kühle Meeresluft nach Sachsen-Anhalt und lässt die Temperaturen deutlich absinken.

Besonders im Harz ist weiterhin mit kräftigem Wind zu rechnen. Auf dem Brocken drohen zeitweise schwere Sturmböen mit bis zu 120 km/h.

Deutscher Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen

In diesen Landkreis in Sachsen-Anhalt warnt der deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag bis 22 Uhr vor Sturmböen:

Burgenlandkreis

Kreis Harz (Oberharz)

Unbeständiges Wetter in Sachsen-Anhalt: Gewitter und Sturmböen möglich

Am Montag, dem 27. Oktober, bleibt es wolkig, der deutsche Wetterdienst schließt auch kurze Gewitter nicht aus. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 11 Grad. Weiterhin ist mit schweren Sturmböen auf dem Brocken zu rechnen.

In der Nacht zu Dienstag, dem 28. Oktober, setzen vorübergehend Schauer ein. Auf dem Brocken sind schwere Sturmböen möglich.

Sachsen-Anhalt: Regnerischer Start in die kurze Oktober-Arbeitswoche

Am Dienstag, dem 28. Oktober, ist gebietsweise mit Regenschauern zu rechnen. Die Temperaturen erreichen maximal 12 Grad. Sturmböen wüten weiterhin auf dem Brocken.

In der Nacht zu Mittwoch, dem 29. Oktober, bleibt es wolkig und regnerisch. Im Harz sinken die Temperaturen auf bis zu 2 Grad.

Neue Woche bringt Sturm und Regen mit sich

Am Mittwoch, dem 29. Oktober, regnet es vereinzelt. Bei Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind.

In der Nacht zum Donnerstag, 30. Oktober, ist es stark bewölkt. Es kann regnen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Sturm und Regen lassen zur Wochenmitte nach

Am Donnerstag, dem 30. Oktober, lockert sich die dichte Bewölkung im Laufe des Tages immer weiter auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 14 Grad.

In der Nacht zu Freitag, dem 31. Oktober, soll es trocken bleiben. Der Wind weht schwach.