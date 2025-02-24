Der goldene Herbst lässt weiterhin auf sich warten: Ein Tiefdruckgebiet lenkt in den kommenden Tagen milde, aber feuchte Luft nach Sachsen-Anhalt. Gerade auf dem Brocken kommt es immer wieder zu Sturmböen.

Auch am Dienstag ist auf dem Brocken mit schweren Sturmböen zu rechnen.

Magdeburg/Halle (Saale). – Ein Tiefdruckgebiet über den Britischen Inseln sorgt in den kommenden Tagen für deutlich wechselhafteres und windigeres Wetter in Sachsen-Anhalt.

Mit einer südlichen Strömung gelangt mildere, aber auch feuchtere Luft in die Region. Besonders im Harz ist mit kräftigem Wind zu rechnen – auf dem Brocken drohen zeitweise schwere Sturmböen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Wechselhaft mit Schauern – Milde Temperaturen

Am Dienstag, dem 21. Oktober, präsentiert sich das Wetter wechselhaft mit Sonne, Wolken und vereinzeltem Regen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad, im Harz bei 10 bis 15 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Süd bis Südwest. Auf dem Brocken lässt der Sturm im Tagesverlauf allmählich nach, bleibt aber kräftig.

In der Nacht zu Mittwoch, dem 22. Oktober, wird es wechselnd bewölkt, regional ist mit leichtem Regen zu rechnen. Die Tiefsttemperatur liegen um 9 Grad, im Harz zwischen 7 bis 4 Grad. Aus Südwesten weht ein schwacher bis mäßiger Wind. Auf dem Brocken ist mit Sturmböen zu rechnen.

Wetter bleibt unbeständig

Auch am Mittwoch, dem 22. Oktober, setzt sich das unbeständige Wetter fort. Neben dichten Wolkenfeldern gibt es immer wieder Schauer, aber auch längere trockene Abschnitte. Die Temperaturen erreichen 15 bis 17 Grad, im Harz 11 bis 14 Grad. Der Wind bleibt lebhaft, auf dem Brocken weht er weiterhin in Sturmstärke.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 23. Oktober, ist es wechselnd bewölkt, örtlich wird Regen erwartet. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 10 bis 8 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger Südwind, auf dem Brocken sind Sturmböen zu erwarten.

Regen und teils orkanartige Böen

Am Donnerstag, dem 23. Oktober, zieht eine weitere Front über das Land. Dichte Wolken und zeitweiser Regen prägen den Tag. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 18 Grad. Der Wind frischt spürbar auf und kann lokal Sturmböen bringen. Auf dem Brocken sind sogar orkanartige Böen möglich.

In der Nacht zu Freitag, dem 24. Oktober, bleibt es stark bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 10 Grad. Ein Südwestwind weht frisch mit Wind- und Sturmböen.

Wochenende mit sinkenden Temperaturen

Am Freitag, dem 24. Oktober, wird es etwas kühler. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad, im Harz zwischen 4 und 11 Grad. Auch der Wind bleibt ein Thema: Stürmische Böen sind weiterhin verbreitet möglich, auf dem Brocken rechnet der Deutsche Wetterdienst mit schwerem Sturm und örtlich Orkanböen.

In der Nacht zu Samstag, dem 25. Oktober, bleibt es wechselhaft und windig. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 8 Grad.