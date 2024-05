Vom Sommer keine Spur: Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt regnerisch. In Teilen des Landes drohen Unwetter. Der DWD gibt Warnungen heraus.

In Sachsen-Anhalt drohen am Donnerstag Unwetter.

Magdeburg/Halle (Saale). - Am letzten Donnerstag im Mai müssen die Menschen in Sachsen-Anhalt mit örtlichen Gewittern, Starkregen, Sturmböen und Hagel rechnen. Dies berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Wetterdienst warnt vor Gewitter und Starkregen in Sachsen-Anhalt

Zeitweise werde es Schauer bei bis zu 21 Grad geben. Laut DWD kann es örtlich zu heftigem Starkregen mit bis zu 35 Litern pro Quadratmeter kommen.

Darüber hinaus hat der DWD eine amtliche Warnung vor Starkregen der Stufe 2 von 4 für zahlreiche Landkreise in Sachsen-Anhalt veröffentlicht:

Altmarkkreis Salzwedel

Kreis Stendal

Kreis Börde

Magdeburg

Kreis Jerichower Land

Kreis Harz – Tiefland

Kreis Harz – Bergland (Oberharz)

Salzlandkreis

Kreis Anhalt-Bitterfeld

Kreis Mansfeld-Südharz

Saalekreis

Die Warnung gilt aktuell bis Freitag, 30.05.2024, 3 Uhr.

Am Abend und zu Beginn der Nacht auf Freitag seien Unwetter mit mehrstündigem heftigen Starkregen möglich - insbesondere in der Altmark.

Wetter: Hochwassergefahr im Süden Sachsen-Anhalts

In der Nacht zum Freitag klingen die Gewitter langsam ab, heißt es. Örtlich könne es Nebel geben. Die Temperaturen fallen auf bis zu neun Grad ab. Der Freitag bringt viele Wolken, Schauer und örtlich auch Gewitter bei Höchsttemperaturen von bis zu 22 Grad, im Harz bis zu 19 Grad.

Der Deutsche Wetterdienst warnt bereits vor den heftigen Regenfällen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Wochenende. Von der Unwetterwarnung betroffen sind demnach alle Landkreise in Sachsen und fast alle in Thüringen.

In Sachsen-Anhalt warnt der Wetterdienst bislang nur im Burgenlandkreis. Die Vor-Warnung gilt von Freitag- bis Sonntagmittag.