Sommergefühle Anfang April? Warme Luftmassen aus dem Süden machen am Wochenende das Anbaden in heimischen Gewässer angenehm.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Meteorologen gucken gern nach oben. Nicht nur in die nahen Wolken, sondern noch darüber hinaus, in eine Höhe von 1.500 Metern. „Dort befinden sich die Luftmassen, die von jedem Bodeneinfluss losgelöst sind“, erklärt Dominik Jung von Wetter.net. Was in dieser Schicht geschieht, wird deswegen als Ausgangspunkt für viele Berechnungen genommen. Und derzeit passiert in 1.500 Metern Höhe etwas „richtig Absurdes“, wie Wetterexperte Jung sagt. „Das könnte zu richtig warmen Sommertagen schon im Frühling führen.“