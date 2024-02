Bauernregeln halfen Landwirten über viele Jahrhunderte dabei, das Wetter der kommenden Monate einzuschätzen. Was verrät das Wetter des Februars über den Rest des Jahres? Diese Bauernregeln gibt es für den Februar.

Magdeburg. - Es gibt sie seit Jahrhunderten und sie halfen Landwirten bei der Arbeit: Bauernregeln. "Ein nasser Februar bringt ein fruchtbar Jahr" - so heißt es seit hunderten von Jahren. Wie wird also das Wetter im Februar? Und was bedeutet das für den Rest des Jahres?

Wie wird das Wetter im Februar?

Die Temperaturen Anfang Februar werden laut 10-Tage-Trend des Deutschen Wetterdienstes mild. Am Donnerstag und Freitag liegen die Höchstwerte zwischen 6 und 9 Grad. Die Temperaturen können am 1. und 2. Februar auch nochmal unter die 5-Grad-Marke fallen. Regen wird kaum erwartet.

Ab dem Wochenende steigen die Temperaturen und der Niederschlag an, am Samstag liegen die Höchstwerte schon bei 8 bis 11 Grad, am Sonntag bei 9 bis 12 Grad. Zeitweise kommt es zu Regen.

Im Laufe der nächsten Woche halten die milden Temperaturen in Sachsen-Anhalt an. Es werden Höchstwerte von 10 bis 14 Grad erwartet. Gleichzeitig sinken die Tiefstwerte wieder in den Minusbereich. Temperaturen von bis zu -6 Grad sind Mitte nächster Woche möglich. Dazu wird viel Niederschlag erwartet: Es regnet, kann aber auch schneien.

Wetter im Februar und März - Wann kommt der Frühling?

Laut 42-Tage-Wettertrend von wetter.de kehrt ab Mitte Februar dann wieder der Winter allmählich in den Osten Deutschlands zurück. Die Temperaturen sinken bis zum Nullpunkt, Höchstwerte um die 0 Grad und Tiefstwerte zwischen -4 und -9 Grad werden erwartet. Im Februar erwarten uns somit noch einige Frosttage und -nächte. Niederschlag ist wenig zu erwarten.

Im März sollen die Temperaturen laut Langzeit-Prognose Anfang des Monats dann noch einmal so richtig fallen. Es wird mit Tageshöchstwerten von -5 Grad und nächtlichen Tiefstwerten von knapp -14 Grad gerechnet. Es bleibt abzuwarten, wann der Frühling in Sachsen-Anhalt einzieht.

Bauernregeln für den Februar

Der Feber muss stürmen und blasen, soll das Vieh im Lenze grasen - Das Wetter im Februar (Feber) muss stürmisch und windig sein, damit Nutztiere wie Kühe oder Schafe im Frühling (Lenz) auf satten Wiesen Futter haben

- Das Wetter im Februar (Feber) muss stürmisch und windig sein, damit Nutztiere wie Kühe oder Schafe im Frühling (Lenz) auf satten Wiesen Futter haben Spielen die Mücken im Februar, frier’n Schaf' und Bien' das ganze Jahr - Sind Mücken bereits im Februar aktiv, ist die Temperatur jahreszeitgemäß zu hoch - warme Sommermonate werden dann nicht erwartet

- Sind Mücken bereits im Februar aktiv, ist die Temperatur jahreszeitgemäß zu hoch - warme Sommermonate werden dann nicht erwartet Ein nasser Februar bringt ein fruchtbar Jahr - Ist der Februar besonders niederschlagsreich, werden gute Ernten für die kommenden Monate erwartet

- Ist der Februar besonders niederschlagsreich, werden gute Ernten für die kommenden Monate erwartet Je nasser ist der Februar, desto nasser wird das ganze Jahr - Ein niederschlagsreicher Februar deutet auf ebenso niederschlagsreiche Monaten im weiteren Jahresverlauf hin

- Ein niederschlagsreicher Februar deutet auf ebenso niederschlagsreiche Monaten im weiteren Jahresverlauf hin Ist der Februar trocken und kalt, kommt im Frühjahr Hitze bald - Geringe Niedeschläge und kalte Temperaturen deuten einen Frühjarsanbruch mit Wärme an

- Geringe Niedeschläge und kalte Temperaturen deuten einen Frühjarsanbruch mit Wärme an Februar mit Frost und Wind macht die Ostertage lind - Zu Ostern können milde Temperaturen erwartet werden, wenn Frost und Wind das Februarwetter beherrschen

- Zu Ostern können milde Temperaturen erwartet werden, wenn Frost und Wind das Februarwetter beherrschen Wenn's im Februar nicht schneit, schneit's in der Osterzeit

Im Hornung* Schnee und Eis, macht den Sommer lang und heiß - (*alte Bezeichnung für den Februar)

Hundertjähriger Kalender

Laut des Hundertjährigen Kalenders, ist das Wetter im Februar wegweisend für die Temperaturen im Frühjahr. Wenn das Wetter im Februar demzufolge nicht jahreszeitgemäß kühl und niederschlagsreich ist, sind die Aussichten für milde und warme Frühlings- und Sommermonate eher schlecht.

Regnet es im Februar viel, so wirkt sich das auch auf die Fruchtbarkeit von Ackeböden, Wiesen und Wäldern aus. Der Hundertjährige Kalender ist eine Zusammenstellung von Wettervorhersagen. Er wurde im 17. Jahrhundert von einem fränkischen Mönch aufgrund damaliger astrologischer Vorstellungen erstellt.