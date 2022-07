Blitzschlag und Starkregen Gewitterfront zieht über Sachsen-Anhalt: starke Gewitter am Freitagmorgen

Der DWD hat in Sachsen-Anhalt in der Nacht mehrfach vor schweren Gewittern gewarnt. Die Warnung gilt am Freitagmorgen noch für Regionen im Norden und Nordosten des Landes.