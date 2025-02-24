Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt turbulent. Immer wieder ziehen Schauer und Gewitter über das Land hinweg. Am Wochenende zeigt sich die Sonne nur zwischendurch.

Die sonnige Ruhe vor dem Sturm: In Sachsen-Anhalt kehren ab Wochenmitte Schauer und Gewitter ein.

Magdeburg/Halle (Saale). – Sachsen-Anhalt erlebt in der letzten Augustwoche eine Mischung aus Sonnenschein, Wolken und zeitweiligen Regenschauern. Am Donnerstag erreicht die Gewitterneigung ihren Höhepunkt. Zum Wochenende setzt sich das wechselhafte Wetter fort.

Schauer und Gewitter ziehen über Sachsen-Anhalt

Einzelne kräftige Gewitter und schauerartige Regenfälle ziehen am Donnerstag über Sachsen-Anhalt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Starkregen von 20 bis 40 Litern pro Quadratmeter. Am Nachmittag und Abend ziehen die Regenfälle und Gewitter nach Nordosten ab. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 25 Grad. In der Nacht zum Freitag ziehen die Schauer und Gewitter in Richtung Osten ab. In der zweiten Nachthälfte kann es regnen.

DWD-Warnung vor schweren Gewittern in Sachsen-Anhalt

für die Stadt Halle

für die Stadt Dessau-Roßlau

für den Burgenlandkreis

für den Saalekreis

für den Salzlandkreis

für den Harz (Tiefland)

für den Kreis Wittenberg

für den Kreis Anhalt-Bitterfeld

Es besteht die Gefahr des Auftretens von starken Gewittern

(Stufe 2 von 4). Unter anderem wird vor Blitzschlag, vereinzelt umstürzenden Bäumen, herabstürzenden Gegenständen, vereinzelten Überflutungen von Straßen/Unterführungen, vor Aquaplaning und Hagelschlag gewarnt.

Wetter am Wochenende in Sachsen-Anhalt: Regen und Sturmböen auf dem Brocken erwartet

Der Freitag bleibt stark bewölkt. Vereinzelt ziehen Schauer und Gewitter durch. Die Temperaturen erreichen maximal 24 Grad. In der Nacht zum Samstag ist es wechselnd bewölkt. Regen wird nicht erwartet.

Am Samstag sind viele Wolken zu sehen, die sich am Nachmittag wieder auflockern. Der deutsche Wetterdienst rechnet mit örtlichen Schauern. Auf dem Brocken gibt es erste Sturmböen. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad. In der Nacht zum Sonntag zieht vom Westen her Regen auf. Stürmisch ist es weiterhin auf dem Brocken.

Der Sonntag ist wolkig, einzelne Schauer am Nachmittag sind möglich. Die Temperaturen erreichen maximal 26 Grad. In der Nacht zum Montag bleibt es wolkig und meist niederschlagsfrei.