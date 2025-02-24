Die frostigen Temperaturen in Sachsen-Anhalt halten an. Durch Schneefall und Schneeregen kommt es zu glatten Straßen.

Gefrorener Regen auf Pflastersteinen reflektiert das Licht der Straßenlaterne: Autofahrer in Sachsen-Anhalt müssen sich in dieser Woche auf glatte Straßen einstellen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Ein kleinräumiges Tiefdruckgebiet überquert derzeit laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Sachsen-Anhalt. Dabei bringt es sehr feuchte, aber auch mildere Luft mit.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Warnung vor glatten Straßen

Am Dienstag, dem 27. Januar, ist es zumeist dicht bewölkt und trocken. Anfangs ist lokal noch mit Dunst und Nebel sowie gebietsweise mit Schneefall oder gefrierendem Regen zu rechnen. Im Tagesverlauf bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD zwischen -1 und 1 Grad.

Lesen Sie auch: Bitte kein Brot: So helfen Sie Meisen & Co. durch den Winter

In der Nacht zu Mittwoch, dem 28. Januar, bleibt es stark bewölkt. In den Nachtstunden kann es Schneefall oder Schneeregen geben. Es besteht die Gefahr von gefrierendem Regen und somit Glättegefahr auf den Straßen.

Die Temperaturen liegen zwischen -4 und -1 Grad, im Harz sind bis zu -6 Grad möglich.

Lesen Sie auch: Tiefdruckgebiet stoppt sibirische Kältewelle: Warum uns –20 Grad erspart bleiben

Minustemperaturen und gefrierender Regen in der Wochenmitte

Teils trüb mit örtlichem Schneefall oder Schneeregen startet Mittwoch, der 28. Januar. Durch gefrierendem Regen kann es auf den Straßen glatt werden. Die Temperaturen liegen laut DWD zwischen -2 und 1 Grad.

Lesen Sie auch: Sibirische Kälte im Anmarsch? Wettermodelle warnen vor Dauerfrost in Sachsen-Anhalt

Die Nacht zu Donnerstag, dem 29. Januar, bleibt bei Schneefall oder Schneeregen bedeckt. Die Tiefstwerte bewegen sich den Angaben zufolge zwischen -4 und -1 Grad, im Harz um -7 Grad.

Gefahr von Straßenglätte in Sachsen-Anhalt auch am Donnerstag

Auch am Donnerstag, dem 29. Januar, wird es nebelig und vor allem im Süden ist zeitweise mit leichtem Schneefall zu rechnen. Außerdem ist streckenweise Glätte zu erwarten. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen -2 und 0 Grad.

In der Nacht zu Freitag, dem 30. Januar, gibt es viele Wolken und vorübergehend Schneefall. Mitunter kann es laut DWD neblig-trüb werden. Die Temperaturen liegen zwischen -5 und -2 Grad.

Kalter Start ins Wochenende

Am Freitag, dem 30. Januar, wird es stark bewölkt mit wenig Niederschlag. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen -2 und 1 Grad. Im Harz ist mit starken Böen aus Südost zu rechnen.

In der Nacht zu Samstag, dem 31. Januar, wird es stark bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen -6 und -3 Grad.