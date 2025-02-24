Auch Mitte Oktober bleibt das Wetter in Sachsen-Anhalt grau und voller Wolken. Am Wochenende werden die Nächte sehr kalt. Die Temperaturen sinken in den Minusbereich.

Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt auch Mitte Oktober grau und wolkenverhangen. Die Sonne lässt sich nur selten blicken.

Magdeburg/Halle (Saale). – Durch die Ausläufer eines Hochdruckgebietes gelangt milde Meeresluft nach Sachsen-Anhalt. Der goldene Oktober lässt jedoch weiter auf sich warten. Das Wetter bleibt ungemütlich mit teils starker Bewölkung. Erst am Sonntag zeigt sich die Sonne.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Sonne lässt sich am Donnerstag nicht blicken

Auch am Donnerstag, dem 16. Oktober, bleibt der Himmel wolkenverhangen. Zum neblig-trüben Wetter gesellt sich gelegentlich noch Sprühregen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad Celsius, im Harz zwischen 7 und 13 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus westlicher Richtung.

Die Nacht zum Freitag, dem 17. Oktober, ist mit gebietsweisem leichtem Regen bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 9 Grad, im Harz zwischen 3 und 6 Grad.

Temperaturen sinken im Harz bis 0 Grad Celsius ab

Bei zeitweisem Regen zeigt sich der Freitag, 17. Oktober, wechselnd bis stark bewölkt. Bei schwachem bis mäßigem West- bis Nordwestwind liegen die Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad, im Harz zwischen 7 und 13 Grad.

Auch die Nacht zum Samstag, dem 18. Oktober, bleibt bewölkt. Gebietsweise kann es Regen geben. Die Temperaturen fallen auf 1 bis 5 Grad, im Harz auf -1 bis 2 Grad.

Wetter am Wochenende: Nachts gibt es Frost in Bodennähe

Neben Wolken bietet der Samstag, 18. Oktober, auch heitere Abschnitte. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 12 Grad, im Harz zwischen 7 und 10 Grad.

Die Nacht zum Sonntag, dem 19. Oktober, bleibt bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen -3 Grad und 1 Grad. In Bodennähe ist sogar Frost bei bis zu -5 Grad Celsius möglich.

Nach Nebel: Sonne zeigt sich am Sonntag

Am Sonntag, dem 19. Oktober, zieht der Nebel nur sehr zögerlich ab. Danach wird es jedoch sonnig und es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad, im Harz zwischen 7 und 10 Grad.

Die Nacht zum Montag, 20. Oktober, bleibt bei geringer Bewölkung ebenfalls niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 5 Grad.