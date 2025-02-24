Das Tief über Mitteleuropa sorgt weiterhin für feuchtkalte Luft in Sachsen-Anhalt. Eine schwache Warmfront bringt zum Ende des Novembers aber noch einmal herbstliche Temperaturen mit sich.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Ein umfangreiches Tief über Mitteleuropa schickt weiterhin feuchtkalte Luft nach Sachsen-Anhalt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, kann sich am Donnerstagabend eine schwache Warmfront durchsetzen und sorgt für herbstliche Temperaturen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Sturmböen auf dem Brocken am Donnerstag

Am Donnerstag, 27. November, dominieren erneut Wolken, teils ist es stark bewölkt. Regen wird es laut den Meteorologen kaum geben. Die Temperaturen steigen auf 2 bis 5 Grad, im Harz auf –2 bis 1 Grad. Der Wind frischt auf: schwach bis mäßig aus Süd bis Südwest, auf dem Brocken sind stürmische Böen möglich.

Lesen Sie auch: Droht Deutschland ein "Jahrhundertwinter"? Das ist dran an den Spekulationen

In der Nacht zum Freitag, 28. November, bleibt der Himmel meist dicht bewölkt. Anfangs fällt örtlich noch etwas Regen, bevor es überwiegend trocken bleibt. Die Tiefstwerte steigen auf 1 bis 4 Grad. Der Südwestwind bleibt schwach bis mäßig, im Harz mit Böen und auf dem Brocken mit anhaltenden Sturmböen.

Wolken und Regen zum Wochenende

Der Freitag, 28. November, zeigt sich stark bewölkt bis bedeckt. Für den Abend rechnet der DWD im Nordwesten mit Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad, im Harz zwischen 2 und 5 Grad. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus südlicher und südwestlicher Richtung, auf dem Brocken ist erneut Sturm angesagt.

Lesen Sie auch: Winter-Alarm in Sachsen-Anhalt – Erster Schnee nach heftigem Temperatursturz

In der Nacht zum Samstag, 29. November, bleibt es dicht bewölkt, teilweise soll es regnen. Gegen Morgen lässt dieser nach und der Himmel lockert etwas auf. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 6 Grad.

Sturmböen auf dem Brocken am Samstag

Auch der Samstag, 29. November, startet zunächst bedeckt und mit gebietsweisem Regen. Im Tagesverlauf lockert die Wolkendecke jedoch auf. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 10 Grad, im Harz zwischen 2 und 6 Grad. Auf dem Brocken werden laut DWD erneut stürmische Böen erwartet.

Auch interessant: Neue Kometen SWAN und Lemmon am Nachthimmel über Sachsen-Anhalt sichtbar

In der Nacht zu Sonntag, 30. November, ist es wolkig bis gering bewölkt und niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen zwischen -1 und +3 Grad bei schwachem Wind.

Sonne-Wolken-Mix am Sonntag

Am Sonntag, 30. November, erwartet das Land ein Mix aus Wolken und zeitweise Sonne, meist bleibt es trocken. Die Temperaturen erreichen 5 bis 7 Grad, im Oberharz 2 bis 4 Grad. Der Wind weht schwach aus Südost bis Süd, am Brocken treten Sturmböen auf.

In der Nacht zum Montag, 1. Dezember, lockert die Bewölkung wechselnd auf, örtlich bildet sich Nebel. Bei 3 bis -1 Grad bleibt es trocken. Der Wind weht schwach aus südlichen Richtungen, auf dem Brocken sind Sturmböen möglich.