War das Wetter in Sachsen-Anhalt in der Woche vor Weihnachten frühlingshaft mild, kommt jetzt der Winter. Es wird kälter und Schnee und Glätte drohen. Hält sich das Wetter so bis Heiligabend?

Der Winter kommt! Warnung vor Schnee und Glätte in Sachsen-Anhalt – Gibt es weiße Weihnachten?

Magdeburg/Halle (Saale). - Nur noch wenige Tage bis Weihnachten – aber von flächendeckendem Schnee fehlte in Sachsen-Anhalt bisher jede Spur. Das ändert sich nun aber. Der Winter kommt.

Aktuelle Wettervorhersage für Sachsen-Anhalt

Am Freitag wird es winterlich. Unterhalb von 400 Höhenmetern durchziehen einzelne Regen-, Schneeregen und Graupelschauer Sachsen-Anhalt. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus ein Grad ab. Oberhalb von 400 Metern wird Schneefall erwartet. Aber auch die Sonne lässt sich vor allem am Ostrand des Harzes längere Zeit blicken.

In der Nacht zu Samstag je nach Höhenlage erneut Schnee- oder Regenfall. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu minus zwei Grad ab. Auf dem Brocken herrschen Sturmböen. Glättegefahr droht.

Am Samstag wird es bei Temperaturen zwischen null und acht Grad oberhalb von 600 Metern schneien. Der Wetterdienst erwartet auf dem Brocken erneut Orkanböen. In der Nacht zu Sonntag prognostiziert der DWD zeitweisen Regen bei Temperaturen von bis zu einem Grad. Auf dem Brocken drohen weiterhin Orkanböen.

Am Sonntag bleibt es bedeckt und regnerisch in Sachsen-Anhalt. Oberhalb von 400 Höhenmetern wird Schnee erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen sechs und acht, im Harz zwischen null und sechs Grad. Auf dem Brocken herrschen schwere Sturmböen. In der Nacht zu Montag durchziehen Regen- und Schneeschauer das Land. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu minus zwei Grad ab.

Am Montag selbst bleibt es stark bewölkt bei zeitweisem Regen oder Schneeregen. Im Harz droht Schneefall. Die Temperaturen liegen zwischen vier und sieben Grad. In der Nacht zum 24. Dezember kann es dann flächendeckende Schneeschauer in Sachsen-Anhalt geben.