Über Sachsen-Anhalt breitet sich am Wochenende zäher Nebel mit Sprühregen aus. Lokal gefrierender Regen erhöht die Glättegefahr deutlich. Das Wetter bleibt winterlich mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt.

Vorsicht ist geboten: Gefrierender Regen lässt die Straßen in Sachsen-Anhalt am Wochenende glatt werden.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Zwischen einem Tief über Westeuropa und einem Hoch über Nordosteuropa fließt feuchte und allmählich mildere Luft nach Sachsen-Anhalt. Am Wochenende blitzen sogar leichte Plusgrade durch, gemütlich wird das Wetter den Prognosen zufolge dennoch nicht.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Wetterdienst warnt vor markanter Glätte

Der DWD hat am Freitag für den Kreis Stendal eine amtliche Warnung vor markanter Glätte herausgegeben. Diese gilt bis Samstag, 12 Uhr.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Warnung verlängert oder auf andere Landkreise in Sachsen-Anhalt ausgeweitet werden.

Gefrierender Sprühregen: Rutschiger Start ins Wochenende in Sachsen-Anhalt

Am Freitag, dem 6. Februar, dominieren viele Wolken, gebietsweise ist es erneut neblig-trüb. Lokal kommt es durch Sprühregen zu spiegelglatten Straßen. Die Temperaturen steigen auf 1 bis 3 Grad.

Lesen Sie auch: Joggen bei Minusgraden: Wie gefährlich ist das für den Körper?

In der Nacht zu Samstag, dem 7. Februar, bleibt es bedeckt, aus dem Süden zieht Regen auf. Der DWD rechnet deswegen mit glatten Straßen. Die Tiefstwerte liegen den Angaben zufolge zwischen -2 und 1 Grad.

Achtung! DWD warnt vor Straßenglätte in der Nacht

Nass wird es auch am Samstag, dem 7. Februar. Zeitweise kann es leicht regnen. Die Temperaturen klettern leicht ins Plus: Laut DWD sind 2 bis 4 Grad zu erwarten.

In der Nacht zu Sonntag, dem 8. Februar, bleibt der Himmel wolkenverhangen. Örtlich kann der leichte Regen die Straßen glatt werden lassen. Die Temperaturen sinken wieder unter den Gefrierpunkt.

Lesen Sie auch: Polarwirbel in Gefahr: Droht Sachsen-Anhalt im Februar 2026 eine extreme Kältewelle?

Neblig-trüb wird es weiterhin am Sonntag, dem 8. Februar. Örtlich setzt Sprühregen ein. Die Höchsttemperaturen liegen um die 2 Grad.

In der Nacht zu Montag, dem 9. Februar, bleibt es bewölkt und neblig. Regional kann es durch den gefrierenden Sprühregen glatt werden. Die Temperaturen liegen zwischen -3 und 0 Grad.

Wolken und Plusgrade am Montag

Die neue Woche startet am Montag, dem 9. Februar, wolkig, aber weitestgehend trocken. Am Tag erreichen die Temperaturen maximal 3 Grad.

Lesen Sie auch: Polarwirbel in Gefahr: Warum die klirrende sibirische Kälte Sachsen-Anhalt treffen könnte

In der Nacht zu Dienstag, dem 10. Februar, lockert sich die Bewölkung ein wenig auf. Örtlich kann es bei Temperaturen zwischen -3 und 0 Grad glatt werden.