Raketen bei T-Shirt-Wetter: Warum es Silvester in Sachsen-Anhalt so warm wird

Meteorologen erwarten in Sachsen-Anhalt den wärmsten Jahreswechsel seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Welche Gründe es dafür gibt und warum das nicht der einzige Wetterrekord in diesem Jahr wäre.

Für den Brocken hat der DWD am Freitag eine Unwetterwarnung herausgegeben. Oberhalb von 1.000 Metern Höhe werden hier Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde erwartet – allerdings bei milden Plusgraden.

Halle (Saale)/MZ - Statt in dicker Winterjacke dürften viele Menschen in Sachsen-Anhalt dieses Silvester im Pullover oder gar T-Shirt feiern: Meteorologen rechnen am Samstag mit dem wärmsten Jahreswechsel seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.