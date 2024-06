Am Freitag wird es nochmal ungemütlich in Sachsen-Anhalt. Das Wochenende aber wird deutlich wärmer und freundlicher als in den vergangenen Wochen.

Besserung in Sicht: So warm wird das Wochenende in Sachsen-Anhalt - Sturmböen auf dem Brocken

Public-Viewing könnte in Sachsen-Anhalt am Freitag noch ins Wasser fallen. Das Wochenende wird allerdings freundlicher.

Magdeburg/Halle (Saale). - Am Freitagabend spielt Deutschland zum Auftakt der Europameisterschaft 2024 gegen Schottland. Public-Viewing-Wetter wird es allerdings eher nicht in Sachsen-Anhalt geben.

Wetter am 14. Juni in Sachsen-Anhalt: Nass, aber wärmer

Am Freitagmittag und Nachmittag wird es laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vielerorts stark bewölkt sein. Südlich der Börde werde leichter Regen fallen. Gegen Abend erfolgt dann eine größere Auflockerung, trotzdem drohen vereinzelte Schauer, heißt es.

Die Temperaturen liegen immerhin bei bis zu 22, im Harz bis zu 20 Grad mit schwachem Südwind. In der Nacht zum Samstag wird es laut DWD erst wechselnd, in der zweiten Nachthälfte dann zunehmend stark bewölkt mit lokalen Schauern sein. Demnach erfolgt eine Abkühlung auf bis zu elf Grad. Ab Mitternacht drohen Sturmböen auf dem Brocken.

Das Wochenende wird etwas freundlicher. Der DWD rechnet am Samstag mit einem deutlichen Bewölkungsrückgang und nur wenigen Schauern in Sachsen-Anhalt. Die Temperaturen seien gleich denen am Freitag. Auf dem Brocken drohen dennoch schwere Sturmböen. In der Nacht zu Sonntag kühle es sich auf bis zu sechs Grad ab. Am Sonntag gibt es laut DWD keinen Regen bei wenigen Wolken. Bis zu 23 Grad könne es warm werden.