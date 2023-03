Ungesunde Lebensmittel Mit Video: Werbeverbot für Kinder-Süßigkeiten - Wie Firmen und Politiker aus Sachsen-Anhalt dazu stehen

Der Bund will Werbung für ungesunde Lebensmittel, die sich an Kinder richtet, verbieten. In Sachsen-Anhalt gibt es nicht nur besonders viele dicke Kinder, hier haben auch einige Süßigkeitenproduzenten ihren Sitz. Warum Firmen sich stigmatisiert fühlen und es auch Unterstützung für den Vorstoß gibt.