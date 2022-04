Weltenbummlerin Birgit Bösche aus der Börde findet jenseits von Sachsen-Anhalt ihr Zuhause

Zusammenstöße mit Elefanten, ein Einbruch und eine schwere Krankheit - Birgit Bösche aus der Börde hat so einiges überstanden. Nach Höhen und Tiefen in vier Ländern weiß sie, wo sie Wurzeln schlagen will.

Lagos/MZ - Die Sehnsucht nach Afrika hat Birgit Bösche ausgerechnet in der DDR entdeckt. In ihrer Wohngemeinschaft in Ostberlin, die sie mit neun jungen Frauen teilte, sieht die damals 22-Jährige aus dem Bebertal bei Haldensleben „Jenseits von Afrika“. Der Film mit Meryl Streep und Robert Redford, eine melancholische Liebeserklärung an die Natur und Ureinwohner Kenias, zieht die blonde Wirtschaftskauffrau sofort in ihren Bann.