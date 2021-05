Halle (Saale) - Die Preise für zugeschnittenes Holz sind in Sachsen-Anhalt rasant gestiegen. Laut Zimmerern und Sägewerken kostet der Kubikmeter Bau- oder Verpackungsholz derzeit bis zu 70 Prozent mehr als noch vor wenigen Monaten. Einzelne Produkte liegen sogar noch darüber: Kostete eine Dachlatte vor Kurzem etwa noch rund 95 Cent, würden jetzt bis zu 2,60 Euro veranschlagt, sagt Giso Töpfer, Geschäftsführer des Landeszimmererverbands. „Die Preise für alle Holzprodukte steigen explosiv“, so Töpfer. Und das, obwohl es am Rohstoff in Sachsen-Anhalt eigentlich nicht mangelt - im Gegenteil.

Nach Angaben des Waldbesitzerverbandes liegen vor allem in den Wäldern im Harz noch ausreichend von der Trockenheit oder dem Borkenkäfer dahingeraffte Bäume. Doch bislang profitieren die Waldbesitzer nicht vom Holz-Boom. Für das sogenannte Käferholz würden nur vergleichsweise niedrige Preise gezahlt, sagt Verbandsvorsitzender Franz Prinz zu Salm-Salm.

Wälder sind voll - doch Besitzer profitieren nicht vom Holz-Boom

Für einen Kubikmeter Schadholz bekämen die Forstwirte derzeit höchstens 20 Euro - und auch nur, wenn es sich um langes Sägeholz handele. Der Kubikmeter zugeschnittenes Bauholz aus einem Sägewerk - etwa für Dachlatten - werde indes für bis zu 650 Euro gehandelt. „Der Markt ist kaputt“, sagt Salm-Salm.

Der Flaschenhals in der Produktionskette sind die Sägewerke: Um elf Prozent hat die Fertigung von Holzprodukten laut Bundesverband der deutschen Säge- und Holzindustrie in den ersten beiden Monaten des Jahres zugelegt. Ursache ist laut Verband ein globaler Bau-Boom: In Deutschland aber auch in China und den USA wird demnach teils mit staatlichen Subventionen vermehrt gebaut. Der nachwachsende Rohstoff Holz wird dabei immer beliebter. „Im Zuge der Corona-Pandemie verschoben sich zudem private Prioritäten: Über die ganze Welt wurden Bau- und Renovierungsprojekte vorangetrieben“, teilt der Verband mit. Die hiesigen Sägewerke bedienen folglich zunehmend Aufträge aus dem Ausland - die Kunden vor Ort bekommen das zu spüren.

Bauholz begehrt: Preise und Lieferzeiten steigen

Beim Sägewerk und Holzhandel Bley in Muldestausee (Anhalt-Bitterfeld) haben sich die Lieferzeiten wegen des Bau-Booms verdoppelt. Wartefristen von bis zu zwei Monaten seien derzeit nicht ungewöhnlich, sagt Mitarbeiterin Anja Kusch. Grund ist die enorme Nachfrage: „Die Telefone stehen nicht still. Wir kommen nicht hinterher.“ Die Preise für massives Bauholz seien zudem um weit über die Hälfte gestiegen, sagt Kusch.

Für Handwerker und ihre Kunden hat das Folgen: Die hohen Materialpreise schlagen sich in den Kosten für Häuslebauer nieder. „Eine Holztür wird in Zukunft 200 oder 300 Euro mehr kosten“, sagt Reiner Kretschmann aus Hettstedt (Mansfeld-Südharz). Seit 30 Jahren arbeitet er als Tischler. Eine derartige Preisexplosion sei ungewöhnlich, sagt Kretschmann. „Die Leute kaufen jetzt alles leer. Es wird drastisch teurer.“

Aufträge habe er indes genug, so der Tischler. Viele Menschen in Sachsen-Anhalt nutzten derzeit die freie Zeit im Lockdown und die günstigen Kredite, um ihr Haus zu verschönern oder gleich neu zu bauen. Allein in Deutschland wuchs die Zahl der genehmigten Ein- und Zweifamilienhäuser laut Holzindustrieverband im Januar um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Holzknappheit - Wie lange halten die hohen Preise an?

Kretschmann blickt dennoch mit Sorge auf die Holzknappheit: Seien die Lager einmal leer und der Lockdown vorbei, könnten sich die hohen Preise rächen, so der Tischler. Wenn die Menschen wieder Geld für Urlaub und Kino ausgeben, befürchtet er, dass ihm schlagartig die Aufträge wegbrechen. „Ich blicke da mit Sorge drauf.“

Bei den Waldbesitzern macht sich angesichts des Holz-Booms indes Frust breit: Sie würden ihr Käferholz gern als heiß begehrten Baustoff verkaufen. Doch laut Verbandsvorsitzendem Salm-Salm entspricht das Schadholz nicht den entsprechenden Normen. Die Industrie nutzt es daher vor allem zur Papierherstellung. Dabei könnten die vom Käfer zerfressenen Holzteile mit moderner Sägetechnik problemlos weggeschnitten werden, sagt der Waldbesitzer. „Das ist völlig krank“, findet Salm-Salm.

Infolge der niedrigen Preise für das Käferholz fehlten den Forstwirten zudem über Jahrzehnte Einnahmen, sagt der Verbandsvorsitzender. Dabei bräuchten sie dringend Geld, um die von Dürre und Borkenkäfern zerstörten Bestände wieder zu erneuern. „Bei der Mehrzahl der Forstbesitzer fehlt das Kapital zur Wiederaufforstung.“ Langfristig rechnet er wegen des Baumschwunds mit Erdrutschen, Hochwassern und einer hohen Nitratbelastung im Harzer Boden - denn für all das sei der Wald wichtig. „Wald muss auch wieder bewaldet werden.“ (mz)