EIL
Stromausfälle Wasser, Strom, Wärme: Wie gut ist Sachsen-Anhalt für einen Blackout gerüstet?
In Berlin harrten zuletzt tausende Menschen tagelang ohne Strom aus. Auch in Sachsen-Anhalt bereiten sich Versorger und Behörden daher immer intensiver auf ein solches Szenario vor. Wie groß die Gefahr hierzulande eingeschätzt wird und was Bürger im Krisenfall wissen sollten.
09.01.2026, 14:00
Halle/MZ - Draußen klirrende Kälte, drinnen Dunkelheit. Kein Licht, keine Heizung, kein Internet. So erging es zuletzt zehntausenden Berlinern. Etwa eine Woche lang mussten sie bei Minusgraden ohne Strom in ihren Wohnungen auskommen, nachdem eine zentrale Leitung durch einen Brandanschlag einer mutmaßlich linksextremen Gruppe beschädigt worden war.