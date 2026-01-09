In Berlin harrten zuletzt tausende Menschen tagelang ohne Strom aus. Auch in Sachsen-Anhalt bereiten sich Versorger und Behörden daher immer intensiver auf ein solches Szenario vor. Wie groß die Gefahr hierzulande eingeschätzt wird und was Bürger im Krisenfall wissen sollten.

Wasser, Strom, Wärme: Wie gut ist Sachsen-Anhalt für einen Blackout gerüstet?

Blick auf das Umspannwerk in Hüttenrode (Harz): Vor drei Jahren zerstören Schee, Eis und Wind hier eine Stromleitung. Zahlreiche Menschen im Harz mussten anschließend längere Zeit ohne Strom ausharren. Inzwischen bereitet sich Sachsen-Anhalt intensiv auf solche Szenarien vor.

Halle/MZ - Draußen klirrende Kälte, drinnen Dunkelheit. Kein Licht, keine Heizung, kein Internet. So erging es zuletzt zehntausenden Berlinern. Etwa eine Woche lang mussten sie bei Minusgraden ohne Strom in ihren Wohnungen auskommen, nachdem eine zentrale Leitung durch einen Brandanschlag einer mutmaßlich linksextremen Gruppe beschädigt worden war.