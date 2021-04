Was Autofahrer jetzt erwartet

Halle (Saale) - Der Führerschein wird geschont, dafür geht’s nun an den Geldbeutel: Sachsen-Anhalts Verkehrsminister hat die Einigung von Bund und Ländern auf einen überarbeiteten Bußgeldkatalog begrüßt. „Der einstimmige Beschluss wird für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen, ist sachgerecht und vor allem verhältnismäßig“, sagte Landesverkehrsminister Thomas Webel (CDU) der MZ.

Nach monatelangem Tauziehen hatten sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und seine Länderkollegen vor Kurzem auf eine neue Fassung der bereits vor einem Jahr beschlossenen Bußgeldnovelle geeinigt. Diese „Hängepartie“ sei nun endlich beendet, sagte Webel.

Bußgeldreform wegen Formulierungsfehler gekippt

Die Gesetzesnovelle war im Frühjahr 2020 ausgesetzt worden. Grund war ein Formulierungsfehler im Gesetzestext - mit weitreichenden Folgen: In Sachsen-Anhalt wurden bereits eingezogene Führerscheine von Temposündern zum Teil wieder zurückgeschickt. Der Grund: Die neuen, schärferen Regeln galten als rechtlich unsicher. Das Land hatte die Novelle anschließend gekippt. Seitdem gilt wieder der alte Bußgeldkatalog.

Höhere Bußgelder ab September?

Voraussichtlich im September soll nun eine Neufassung in Kraft treten. Die verschärft die Strafen für Autofahrer deutlich: Die Bußgelder für zu schnelles Fahren wurden in vielen Bereichen spürbar angehoben. Wer etwa innerorts mit 26 zu viel auf dem Tacho erwischt wird, zahlt künftig 180 statt 100 Euro. Parken auf dem Radweg schlägt mit bis zu 110 statt 35 Euro zu Buche. Hinzu kommt eine Reihe von neu eingeführten Delikten: Wer etwa im Stau keine Rettungsgasse bildet, muss mit bis zu 320 Euro Bußgeld und einem Monat Fahrverbot rechnen. Das Blockieren einer E-Auto-Ladestation kostet künftig 55 Euro.

Schärfere Fahrverbotsregeln gestrichen

In einem umstrittenen Punkt entschärft der neue Beschluss die 2020 ausgesetzte Fassung jedoch: Bundesverkehrsminister Scheuer sowie weitere Minister und Verbände haben durchgesetzt, härtere Fahrverbotsregeln wieder zu streichen. Demnach drohte zuvor ein Monat Fahrverbot bei Tempoüberschreitungen von innerorts 21 und außerorts 26 Kilometern pro Stunde. Nun soll es beim Alten bleiben: Der Führerschein ist auch künftig erst bei 31 Kilometern pro Stunde im Ort und 41 zu viel außerorts weg.

Kompromiss löst geteiltes Echo aus

Der Kompromiss stößt in Sachsen-Anhalt auf ein geteiltes Echo. Das CDU-geführte Verkehrsministerium sowie der ADAC-Landesverband begrüßten die höheren Bußgelder und die entschärfte Fahrverbotsregelung. Gerade für Menschen im ländlichen Raum seien die Fahrverbote nicht verhältnismäßig gewesen, sagte ADAC-Sprecherin Alexandra Kruse. „Hier kann ich nicht einfach die Bahn nehmen.“

Kritik kommt hingegen von Fahrradfahrern. Die strengeren Fahrverbotsregeln wären ein wichtiges Zeichen gewesen, sagte Martin Hoffmann, Vorsitzender des Fahrradclubs ADFC in Sachsen-Anhalt. „Ein Bußgeld tut es hier nicht.“ Erfreut zeigte sich der ADFC hingegen über den verbesserten Schutz von Radfahrern und Fußgängern. So müssen Lkw künftig etwa beim Abbiegen mit Schrittgeschwindigkeit fahren. „Wir können jetzt nur hoffen, dass das seine Wirkung tut.“ In Sachsen-Anhalt sei es hier immer wieder zu schweren Unfällen gekommen, so Hoffmann. 2018 starb in Halle etwa eine 62-jährige Radfahrerin durch den Zusammenprall mit einen abbiegenden Lkw.

Wann die Gesetzesnovelle in Kraft tritt, ist unklar. Zuvor muss sie noch den Bundesrat passieren. Das gilt jedoch als reine Formalie. Bundesverkehrsminister Scheuer zeigte sich indes optimistisch, das Gesetz noch vor der Bundestagswahl im September scharf zu schalten. (mz/Max Hunger)