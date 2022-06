Warum Sachsen-Anhalt beim Impfen immer weiter zurückfällt

In der Praxis einer Hausärztin sind Spritzen und das Vakzin von Astrazenca bereitgelegt.

Magdeburg - Sachsen-Anhalt zählt beim Impfen mittlerweile zu den langsamsten Bundesländern. Mit 38,3 Prozent Erstgeimpften und 13,7 Prozent vollständig Geimpften belegte das Land am Dienstag in der Statistik des Robert-Koch-Institut jeweils Platz zwölf von 16. In den vergangenen Wochen hatte das Land zeitweise vordere Plätze erreicht.