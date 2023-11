Bunter und lauter Protest: Lehrerstreik am Dienstag vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Leipzig/Halle/MZ - Leipzig empfängt seine Gäste am Dienstag mit unablässigem leichten Schneefall. Schön für diejenigen, die den Weihnachtsmarkt besuchen wollen, der an diesem Tag öffnet. Für die mehreren tausend Lehrerinnen und Lehrer am Vormittag auf dem Simsonplatz vor dem Bundesverwaltungsgericht – nun ja ... Jens Wiedemann jedenfalls bekommt von einer Kollegin erst einmal einen Becher heißen Kaffee gereicht. Er balanciert ihn in der Linken, während die Rechte die Stange eines Transparentes hält.