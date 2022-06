Streit um Chefposten: Warum Ex-Direktorin Brigitte Mang benachteiligt worden sein soll

Es geht um die Neubesetzung des Chefpostens in der Welterbe-Stiftung: Mang-Anwalt kritisiert das Auswahlsystem: Die Österreicherin war zunächst auf dem ersten, dann in der Finalrunde nur auf dem zweiten Platz. Die Stiftung bleibt drweil ohne Führung.

Dessau-Roßlau/MZ - Was ist da eigentlich passiert? Diese Frage fällt in der Verhandlung schnell. Hermann Gloistein stellt sie, der hallesche Rechtsanwalt der Ex-Direktorin der Gartenreich-Stiftung, Brigitte Mang, die im Februar eine Verfügungsklage gegen die Neubesetzung des Chefpostens in der Welterbe-Stiftung eingereicht hatte. Was ist da eigentlich passiert? Im Blick auf die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz hatte sich die Öffentlichkeit in den vergangenen Jahren genau diese Frage immer einmal wieder gestellt. Jetzt aber wird es konkret.