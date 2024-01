Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Als es ernst wurde, als das Denkmalamt und der Pfarrer der Gemeinde im nördlichen Saalekreis in die marode Kirche in Döblitz gekommen waren, die Birgit Simon mit weiteren Einwohnern des Dorfes wieder herrichten wollte, da war auch die Dorfälteste anwesend. „Die war damals schon 94 Jahre alt“, erinnert sich Birgit Simon an diesen Tag Anfang der 2000er Jahre. Die Seniorin sei in ihrer Sonntagstracht gekommen, die weißen Haare zu einem strengen Zopf gebunden, das Gesangbuch in der einen und die Handtasche in der anderen Hand. „Sie kam in die Kirche, in der Jahrzehnte nichts mehr passiert war und setzte sich direkt auf eine der Bänke“, erzählt Simon. Sie habe dann gesagt, dass dieser Platz ihr Platz sei und dass sie schon immer dort gesessen habe. Schon ihretwegen, meint Birgit Simon, habe sie damals den Mut gefasst, das Kirchenprojekt anzugehen: „Damit diese alte Dame vielleicht einmal noch ein Konzert oder einen Gottesdienst in Döblitz, in ihrer Kirche erlebt“.