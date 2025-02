Die Gewerkschaft Verdi ruft auch in dieser Woche zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf. In Sachsen-Anhalt legen die Beschäftigten teilweise von Dienstag bis Donnerstag die Arbeit nieder.

Auch in dieser Woche ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Sachsen-Anhalt dazu auf, die Arbeit niederzulegen.

Magdeburg/Halle (Saale). - Auch in dieser Woche müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt auf Warnstreiks im öffentlichen Dienst einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten von Kitas, Verwaltungen und Behörden für einzelne Tage dazu aufgefordert, die Arbeit niederzulegen.

Der Warnstreik beginnt am Dienstag. Den Auftakt bildet eine Veranstaltung in der Magdeburger Johanniskirche mit Beschäftigten aus dem Norden des Landes. Dabei soll auch den Opfern des Anschlags von München am 13. Februar gedacht werden.

Unter anderem sind alle Mitarbeiter aus den Verwaltungen der Städte, Gemeinden und Landkreise zum Streik aufgerufen, dazu kommunale Kindergärten in Magdeburg, die Müllabfuhr, Arbeitsämter und Wasserversorger.

Bis Donnerstag Streiks im Süden des Landes

Auch im Süden Sachsen-Anhalts sind Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes zu Warnstreiks aufgerufen. Am Dienstag wird in Kitas und Verwaltungen in Dessau-Roßlau gestreikt. Am Mittwoch sind Beschäftigte im Saalekreis zum Warnstreik aufgerufen und am Donnerstag Mitarbeiter im Burgenlandkreis und im Salzlandkreis.

Hintergrund der Warnstreiks ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst eine Gehaltserhöhung von acht Prozent, aber mindestens 350 Euro. Außerdem verlangt Verdi höhere Zuschläge und drei zusätzliche Urlaubstage.

Die kommunalen Arbeitgeber kritisieren die Forderungen als überzogen und verweisen auf die angespannte Haushaltslage.