Zu Beginn des Bundestagswahlkampfes trifft SPD-Vorsitzende Saskia Esken in Halle auf Bürger und den Parteinachwuchs. Welche Themen die Menschen hier bewegen und wie die Parteichefin auf die Kritik von der Basis reagiert.

Parteivorsitzende zu Besuch in Halle

Gemeinsam mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby (m.) stellte sich Saskia Esken (r.) in Halle den Fragen ausgewählter Bürger.

Halle/MZ - Zwischen Brötchenkörben und Kaffeekannen erhebt sich ein Mann im Anzug. Er richtet seinen Blick auf Saskia Esken. Die SPD-Vorsitzende ist zur „Kaffeetafel kontrovers“ in das Parteibüro in der halleschen Innenstadt angereist, 15 Bürger sind geladen. Der Mann im Anzug ist Jan Kaltofen, Geschäftsführer des Jobcenters in Halle. Und er hat Sorgen mitgebracht, die viele hier im Raum teilen. „Wir haben kein Geld mehr“, sagt Kaltofen knapp.