Von Autobahn bis Stadion: Besondere Impfaktionen in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/dpa - Am Stadion, auf der Autobahnraststätte oder beim Yoga-Event: In Sachsen-Anhalt haben sich die Impfteams besondere Aktionen für die Immunisierung gegen das Coronavirus einfallen lassen. Die ungewöhnlichsten im Überblick:

FÜR FUßBALL- UND HANDBALLFANS

In der Landeshauptstadt konnten sich Fans vor dem ersten Saison-Heimspiel des Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg am Samstag eine Impfung abholen. Dazu wurde eine Impfstation vor dem Haupteingang West der MDCC-Arena eingerichtet, teilte die Stadt mit. Mehr als 100 Menschen haben den Angaben zufolge das Angebot genutzt. Am Sonntag sollte es auch für Handballfans an der Getec-Arena eine Aktion geben. Als Anreiz soll es den Angaben des Handball-Bundesligisten SC Magdeburg zufolge für die ersten 100 geimpften Personen einen Fanschal geben. Für den 22. August wurde ein weiterer Termin angekündigt - wer dort dann die zweite Impfdosis bekommt, gilt zum ersten Heimspiel in der Handball-Bundesliga am 9. September als vollständig geimpft.

Auch in Halle können Fußballfans bald eine Impfung bekommen. Im Rahmen des Drittligaspiels des Halleschen FC gegen Eintracht Braunschweig sei am 16. August 2021 eine Impfinitiative geplant, teilte die Stadt mit.

FÜR AUSGEGLICHENE

Neben Yoga-Techniken und Meditation gibt es beim ersten Yoga-Tag am Arendsee auch „Impfen to go“, wie der Salzmarkkreis Salzwedel mitteilte. Am Sonntag sollen Impfwillige die Gelegenheit haben, sich mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer oder von Johnson & Johnson immunisieren zu lassen.

FÜR WENIG MOBILE

Wenn man selbst nicht ins Impfzentrum kommen kann, muss das Angebot eben mobiler werden. Im Burgenlandkreis fährt ein Impfbus ab Montag täglich unter der Woche Markt- und Dorfplätze an. So soll den Bürgerinnen und Bürgern ein leicht zugängliches Impfangebot gemacht werden, wie der Landkreis mitteilte. Der Bus wird wöchentlich wechselnd von einer Hilfsorganisation übernommen, die von einer Ärztin oder einem Arzt begleitet wird. Versorgt wird es mit Impfstoff und Material durch das Impfzentrum. Auch im Landkreis Börde werden eigenen Angaben zufolge zwei Busse zu mobilen Impfstationen umgebaut. Am 11. und 12. August starten die Fahrzeuge in Oschersleben und in Wolmirstedt. Derzeit werde ein Tourenplan erarbeitet.

FÜR REISENDE UND PENDLER

Auch für Auto- und Lkw-Fahrer gibt es bald eine unkomplizierte Möglichkeit, sich impfen zu lassen: Nachdem die zwei Impfbusse aus der Börde im August ihren Betrieb aufgenommen haben, sollen sie in der Woche vom 16. August innerhalb des Kreises entlang der Autobahn 2 auf den Rasthöfen Station machen. Aus Sachsen-Anhalt muss man nicht kommen, um sich die Immunisierung abzuholen. „Wir haben die Zeiten auch so ein bisschen an die Zeiten der Kraftfahrer angepasst“, sagte die ärztliche Leiterin des Impfzentrums im Landkreis Börde.

FÜR ALLE

In nahezu allen Landkreisen und Städten wurden und werden laufend Sonderimpftage und Impfungen durch sogenannte mobile Impfteams angeboten. Die Termine werden regelmäßig etwa auf den Webseiten der Kreise und Städte veröffentlicht.