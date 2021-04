Viel Kritik an Linken-Plakat

Magdeburg - Für ein am Freitag präsentiertes Wahlplakat stehen Sachsen-Anhalts Linke in der Kritik. "Nehmt den Wessis das Kommando" lautet der Slogan. Auf dem Foto ist ein Berner Sennenhund an der Leine eines Kindes zu sehen. Linken-Spitzenkandidatin Eva von Angern hatte das zum Aufhängen an Laternenmasten vorgesehene Motiv zusammen mit anderen am Freitag vorgestellt.

CDU-Landeschef Sven Schulze wies darauf hin, dass der einzige Regierungschef der Linken aus dem Westen stammt. "Die Linke in Sachsen-Anhalt fordert den Rücktritt von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Oder wie ist dieses heute präsentierte Wahlplakat der Linken Sachsen-Anhalt zu verstehen?", twitterte er. SPD-Landeschef Andreas Schmidt wies darauf hin, dass rund 300.000 Sachsen-Anhalter in der alten Bundesrepublik geboren wurden und weitere 500.000 im vereinigten Deutschland. "Wir alle leben hier, gehen gemeinsam in die Zukunft", sagte Schmidt.

Kritik an „Wessi“-Plakat auch innerhalb der Linken

Die Grünen-Spitzenkandidatin Cornelia Lüddemann kommentierte: "Das erschüttert mich wirklich. Ich dachte, alle Menschen sind grundsätzlich gleich und es kommt auf Wollen und Werte an. Sehr enttäuschend." Der linke Vize-Landtagspräsident Wulf Gallert verteidigte die Plakataussage. Bei Einkommen, Anerkennung und Aufstiegschancen gebe es eine Hierarchie, sagte er. Dafür wolle das Plakat sensibilisieren. Eine Quote für Ostdeutsche plane seine Partei nicht.

Allerdings gab es auch aus seiner eigenen Partei kritische Stimmen. "Not in my name" (Nicht in meinem Namen), kommentierte Robert Fietzke, der Jugendkoordinator der Linken in Sachsen-Anhalt. (mz)