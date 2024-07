Halle (Saale)/Magdeburg. - Wer seine Bankdaten oder seine Adresse für den Rundfunkbeitrag ändern will, kann schnell in eine Falle tappen: Statt ihre Daten auf der offiziellen Internetseite des Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio zu ändern, landen Suchende auf einer privaten Website, die für den Service dann aber Gebühren verlangt.

Vor dieser Masche warnt die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt und hat gemeinsam mit dem Verbraucherzentrale-Bundesverband den Betreiber einer solchen Serviceseite abgemahnt.

Private Seite zum Rundfunkbeitrag sieht offiziellem Beitragsservice sehr ähnlich

Zur Erläuterung: Wer beispielsweise bei Google nach "Rundfunkbeitrag", "Rundfunkgebühr" oder "GEZ" sucht, erhält als einen der ersten Treffer die Internetseite www.service-rundfunkbeitrag.de. Die Webseite sieht der des offiziellen Beitragsservice sehr ähnlich. Dort können Verbraucher dann zwar ihre Adresse oder Bankverbindung für den Rundfunkbeitrag ändern, allerdings verlangt der Betreiber dafür eine Gebühr von 29,99 Euro.

Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt kritisiert die Seite: "Der Hinweis auf diese Kosten ist nicht deutlich genug." Häufig sei Verbrauchern nicht bewusst, "dass die Betreiber der Seite für die Nutzung der Formulare ein Entgelt von 29,99 Euro verlangen". Dies werde ihnen erst bei der Zustellung der Rechnung klar, so die Verbraucherschutzorganisation.

Verbraucherzentrale schätzt: 90.000 fallen auf Masche zur Rundfunkgebühr herein

Laut Schätzungen des Verbraucherzentrale-Bundesverbands fielen bis Mitte Juli rund 90.000 Verbraucher auf die Masche herein. Zuletzt hatten sich immer mehr Verbraucher über die Internetseite beschwert. Die Verbraucherzentrale reagierte und mahnte das Unternehmen SSS-Software Special Service GmbH, das die Website betreibt, ab.

"Der Gesetzgeber verlangt, dass die Informationen zum Preis 'klar und verständlich in hervorgehobener Weise' erfolgen müssen", begründet die Verbraucherzentrale ihre Abmahnung. Zudem habe das Unternehmen die Verbraucher in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) verpflichtet, auf ihr 14-tägiges Widerrufsrecht zu verzichten. Erst am 28. Juni wurden die Angaben zum Widerrufsrecht in den AGB gemäß den gesetzlichen Vorschriften geändert.

Verbraucherzentrale rät Kunden zu Widerruf bei privater Rundfunkbeitrag-Serviceseite

Offenbar zeigt die Abmahnung der Verbraucherzentrale erste Wirkung: Das Unternehmen kündigte an, die Widerrufe der Kunden zu akzeptieren, die noch mit der alten Widerrufsbelehrung informiert wurden. Für diejenigen, die erst nach dem 28. Juni die Seite genutzt haben, prüft die Verbraucherzentrale eine Sammelklage. Die Verbraucherzentrale rät ihnen, die Forderung des Unternehmens mittels Musterbrief zurückzuweisen.

Grundsätzlich gilt: Wer seine Adresse ändern oder eine neue Bankverbindung für den Rundfunkbeitrag hinterlegen möchte, sollte die Seite www.rundfunkbeitrag.de des Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio nutzen. Dort ist dies kostenlos möglich.

Der Rundfunkbeitrag beläuft sich zurzeit auf 18,36 Euro pro Monat. Über eine Erhöhung wird aktuell diskutiert.