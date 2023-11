Veranstaltungen am Freitag und am Wochenende f├╝r Familien in Sachsen-Anhalt

In Wernigerode finden an diesem Wochenende neben dem Weihnachtsmarkt f├╝r Familien noch weitere Events statt. Hier lohnt auch ein Besuch des Schlosses zur Gespensterjagd.

Magdeburg - Neben den vielen Weihnachtsm├Ąrkten in Sachsen-Anhalt, lohnen sich f├╝r Familien auch viele vorweihnachtliche Theaterst├╝cke und weitere Veranstaltungen. Egal ob bei Winterfreuden on Ice in Magdeburg oder zur Gespensterjagd im Schloss in Wernigerode - die Vorweihnachtswochen haben einiges zu bieten.

Winterfreuden on Ice in Magdeburg

In Magdeburg kann man sich auf das Eis begeben. Am Donnerstag startet am Allee Center wieder Winterfreuden on Ice. Offiziell wird die Eisbahn am Samstag er├Âffnet. Hierbei wird eine besondere Eislaufshow mit Feuerwerk pr├Ąsentiert. Ab dann kann man die Eisbahn bis zum 7. Januar t├Ąglich betreten.



Vor Ort lassen sich Schlittschuhe ausleihen und Besucher d├╝rfen sich mit italienischen K├Âstlichkeiten und Grillspezialit├Ąten versorgen.



Datum: Donnerstag, 23. November bis 7. Januar 2024

Zeit: Montag bis Donnerstag 12 bis 21 Uhr / Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr / Sonntag und Feiertage 11 bis 20 Uhr

Preis: Pro Person 3,50 Euro / Gruppentarif ab 10 Personen - pro Person 3 Euro / Schlittschuhverleih pro Stunde 4 Euro

Ort: Allee-Center, Ernst-Reuter-Allee 11, 39104 Magdeburg

Info: Die Eisfahrt gilt f├╝r jeweils eine Stunde.

Nachtflohmarkt auf dem Magdeburger Messegel├Ąnde

Auf dem beliebten Magdeburger Nachtflohmarkt verwandelt sich das Messegel├Ąnde wieder zu einem Tummelplatz f├╝r Jung und Alt. Weit ├╝ber 150 H├Ąndler pr├Ąsentieren den Besuchern am Samstag viele Rarit├Ąten. Hier werden Alltagsgegenst├Ąnde zu g├╝nstigen Preisen und hei├č begehrte Sammlerst├╝cke angeboten.



Besucher k├Ânnen beim Bummeln etwas Antikes, Seltenes oder einfach nur Sch├Ânes entdecken. Auf dem Nachtflohmarkt gibt es viele ausgefallene Rarit├Ąten und Kuriosit├Ąten.



Datum: Samstag, 25. November

Zeit: 15 bis 23 Uhr

Preis: Erwachsene 3 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei

Ort: Messehallen, Tessenowstra├če 9a, 39114 Magdeburg

Auch interessant: Online statt Flohmarkt - so werden Sie Gebrauchtes los

Magdeburg: Ventura Fox & Friends spielen Disney Klassiker

Im Alten Theater in Magdeburg steht an diesem Abend alles im Glanzlicht von Disney. Die Band Ventura Fox entf├╝hrt die Besucher in eine Welt voller Musik und Nostalgie. Es werden dabei zeitlose Klassiker genauso wie Hits der neuen Disney-Filme gespielt. Ein Abend f├╝r gro├če und kleine Disney-Fans.



Datum: Samstag, 25. November

Zeit: 20 Uhr

Preis: ab 23,50 Euro

Ort: Altes Theater, Tessenowstra├če 11, 39114 Magdeburg

Gro├čer B├╝cherflohmarkt in der Magdeburger Stadtbibliothek

Wer sich auf Schn├Ąppchenjagd nach B├╝chern und weiteren Medien begeben will, kann sich am Freitag auf den B├╝cherflohmarkt freuen.

Egal ob Krimis, Romane, Sachb├╝cher, Ratgeber oder Kinderliteratur oder CDs, H├Ârb├╝cher und Filme auf DVD oder Blu-Ray-Disc, hier lohnt es sich zu st├Âbern. Zudem werden mehr als 1000 Schallplatten - in erster Linie Klassikaufnahmen ÔÇô auf dem Flohmarkt angeboten.



Datum: Donnerstag, 23. bis Samstag, 25. November

Zeit: 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr

Preis: kostenfrei

Ort: Stadtbibliothek, Breiter Weg 109, 39104 Magdeburg

Ebenso lesenswert: Was aus den Magdeburger B├╝chern aus Georgien wurde

"H├Ârbe mit dem gro├čen Hut" ÔÇô Kinderst├╝ck im Alten Theater Dessau-Ro├člau

Im Theater Dessau-Ro├člau k├Ânnen Kinder an diesem Wochenende das Puppentheaterspiel von H├Ârbe, dem Hutzelmann, nach dem Kinderbuch von Otfried Preu├čler sehen.



H├Ârbe ist ein lebenslustiger kleiner Hutzelmann, der viel Spa├č am Leben hat. Weil er allerdings mal etwas Abwechslung haben will, beschlie├čt er eines Tages auf Wanderschaft zu gehen. Er packt er seinen Proviant ein und macht sich auf in Richtung Abenteuer. Auf seiner Reise lernt der kleine Hutzelmann Zwottel mit dem Zottelpelz kennen. Die beiden werden Freunde und ziehen zusammen weiter.



Datum: Freitag, 24. und Sonntag, 26. November

Zeit: 9.30 Uhr (Freitag) und 15 Uhr (Sonntag)

Preis: Erwachsene 10 Euro / Senioren 8 Euro / Kinder 5 Euro

Ort: Altes Theater Dessau-Ro├člau (Puppenb├╝hne), Lilly-Herking-Platz 1 06844 Dessau-Ro├člau

Info: F├╝r Kinder ab 3 Jahren

Aschenputtel im Anhaltisches Theater Dessau

In Aschenputtel unter der Regie von Jan Radermacher bietet den Besuchern einen ganz neuen Blick auf das M├Ądchen, das seinen Prinzen findet und zur K├Ânigin wird.



In der heutigen Zeit stellen sich dabei Fragen wie: Was macht eine junge Frau w├╝rdig, zur K├Ânigin aufzusteigen? Die Genauigkeit beim Erbsenz├Ąhlen? Ein paar herbeigezauberte edle Kleider? Ein verf├╝hrerischer Walzer mit dem Kronprinzen? Oder muss das M├Ądchen aus der Asche sich ihr Gl├╝ck auch beharrlich verdienen?



In der Neuauflage von Aschenputtel k├Ânnen Gro├č und Klein in eine wundervolle M├Ąrchenwelt eintauchen und entspannen.



Datum: Samstag, 25. November

Zeit: 16 Uhr

Preis: Erwachsene 10 Euro / Senioren 8 Euro / Kinder 5 Euro

Ort: Anhaltisches Theater Dessau, Friedensplatz 1a, 06844 Dessau-Ro├člau

Info: Es sind noch Restkarten vorhanden.

Das Schaf Charlotte ÔÇô Puppenspiel in Stendal

Charlotte, das Schaf hat einen ganz eigenen Dickkopf und macht, was es will. Charlotte probiert alles aus, wonach ihr gerade ist. Hier├╝ber k├Ânnen die anderen Schafe teilweise nur den Kopf sch├╝tteln. Als der Sch├Ąfer sich den Fu├č verknackst, sind die Schafe ratlos. Doch zum Gl├╝ck ist da Charlotte, die f├╝r den Sch├Ąfer einspringt und sich in das neue Abenteuer st├╝rzt.



Die Geschichte nach dem Buch von Anu Stohner regt Kinder an, bestehende Regeln zu hinterfragen und selbstbestimmt und mit Freude kommenden Schwierigkeiten zu trotzen.



Datum: Sonntag, 26. November

Zeit: 15 bis 16 Uhr

Preis: Karten ab 4,50 Euro

Ort: Theater der Altmark, Karlstra├če 6, 39576 Stendal

Info: F├╝r Kinder ab drei Jahren

Weihnachtsmarkt in Wernigerode

An diesem Freitag er├Âffnet feierlich der Weihnachtsmarkt in Wernigerode. Besucher k├Ânnen in der Fachwerkstadt zum Gl├╝hwein und regionalen Spezialit├Ąten in den Weihnachtszauber eintauchen. Au├čerdem bietet der Markt traditionelle Handwerkskunst, kulinarische Leckereien, Livemusik sowie Attraktionen f├╝r Kinder.



Datum: Freitag, 24. November bis 22. Dezember

Zeit: 17 Uhr

Preis: kostenlos

Ort: Marktplatz, 38855 Wernigerode

Lesen Sie auch: Sperrung in Wernigerode: Breite Stra├če f├╝r Wochen dicht - was Autofahrer wissen m├╝ssen

M├Ąrchenfilme im Hof der KrellÔÇśschen Schmiede, Werningerode

Zur Weihnachtszeit werden in Wernigerode neben dem Weihnachtsmarkt auch wieder M├Ąrchenfilme f├╝r Gro├č und Klein gezeigt. Um das Film schauen schmackhaft zu gestalten, werden in der K├Âhlerh├╝tte regionale K├Âstlichkeiten angeboten. Hei├čgetr├Ąnke gibt es Mellies M├╝hle.



Ab 19 Uhr werden dann Klassiker f├╝r Erwachsene wie ÔÇ×Die FeuerzangenbowleÔÇť oder ÔÇ×Drei Haseln├╝sse f├╝r Aschenbr├ÂdelÔÇť gezeigt.



Datum: Freitag, 24. November bis 22. Dezember

Zeit: T├Ąglich 13:00 Uhr (au├čer samstags), 15:00 Uhr und 17:00 Uhr f├╝r Kinder / ab 19 Uhr f├╝r Erwachsene

Preis: kostenlos

Ort: Filmhof Krell'sche Schmiede, Breite Stra├če 95, 38855 Wernigerode

Gespensterjagd im Schloss in Wernigerode

Wie in fast jedem Schloss lebt auch in Wernigerode ein Schlossgespenst. F├╝r Kinder wird deshalb die spannende Gespenstertour angeboten. Wer sich darauf vorbereiten will, kann im Vorfeld den Film "Das kleine Gespenst" anschauen. Aber auch ohne "Vorwissen" macht das Abenteuer Spa├č.



Diese besondere F├╝hrung ist f├╝r Kinder zwischen 4 bis 8 Jahren gedacht. Damit der Spa├č dabei nicht zu kurz kommt, k├Ânnen nicht mehr als 2 Erwachsene ein Kind begleiten.



Datum: Samstag, 25. bis Sonntag, 26. November

Zeit: 11 bis 11:45 Uhr

Preis: Erwachsener 14 Euro / erm├Ą├čig 13 Euro / Kinder 6-14 Jahre 9,50 Euro / Kinder 4-5 Jahre 5 Euro

Ort: Schlo├č Wernigerode, Am Schlo├č 1, 38855 Wernigerode

Info: Bei dieser F├╝hrung m├╝ssen einige Treppen bew├Ąltigt werden, weswegen man festes Schuhwerk anziehen sollte. Bitte auch vorher telefonisch unter 03943 ÔÇô 55 30 30 anmelden.

Auch interessant: Erste Sanierungsarbeiten am Schloss Wernigerode beendet

Fledermaus-Exkursion in Duderstadt

In Duderstadt ist das Rathaus ein ganz besonderer Ort, denn das Geb├Ąude ist ein Naturschutzgebiet. Im Dachstuhl des Hauses wohnen Fr├╝hling bis in den Herbst bis zu 600 Flederm├Ąuse: Gro├če Mausohren, eine streng gesch├╝tzte Art.



Am Freitag k├Ânnen alle Interessenten zusammen mit dem Fledermausbeauftragten Markus Merten die kleinen "Vampire der Nacht" besuchen. Kinder und Erwachsene k├Ânnen dabei einiges ├╝ber das Leben dieser sagenumwobenen Tiere erfahren.

Je nach Alter der Teilnehmer werden auch Spiele angeboten, damit die Informationen besser verstanden werden. Mit etwas Gl├╝ck bietet sich die M├Âglichkeit, bei der Aufzucht von Fledermausweisen dabei zu sein.



Datum: Freitag, 24. November

Zeit: 16.30 bis 18 Uhr

Preis: 6 Euro f├╝r Erwachsene / Kinder und Jugendliche sind kostenfrei

Ort: Rathaus Duderstadt, Marktstra├če 66, 37115 Duderstadt

Ebenso lesenswert: Nicht st├Âren! Flederm├Ąuse bald im Winterschlaf

Weihnachtsm├Ąrchen "Die drei Federn" in Kade

Ein K├Ânig verspricht seinen drei S├Âhnen das K├Ânigreich. Aber nur derjenige, der ihm den feinsten Teppich bringt, darf es regieren. Er bl├Ąst daf├╝r drei Federn in die Luft und in diese Richtungen m├╝ssen die S├Âhne aufbrechen. Da der d├╝mmste der drei Br├╝der nur die Feder bekommt, die auf den Boden f├Ąllt, ist er traurig. Als er bei der Feder allerdings eine Fallt├╝r findet, in der eine Kr├Âte wohnt, die ihm hilft, nimmt die Geschichte eine unerwartete Wende.



Das Genthiner Amateurtheater e.V. l├Ądt zu einem unterhaltsamen Theaterabend des Grimms M├Ąrchen f├╝r Gro├č und Klein ein.



Datum: Sonntag, 26. November

Zeit: 14.30 Uhr

Preis: 8,80 Euro

Ort: Gasst├Ątte Pflaumbaum, Genthiner Str. 21, 39307 Kade

Info: Ticktes gibt es bei der Touristeninformation Genthin

Lesen Sie auch: Schauspieler im Premierenfieber

Die 30. Steintor-Weihnachtsrevue 2023 in Halle

In Halle gibt es wieder neue Abenteuer mit der Ente Watschel, dem Hund Lumpi und Herrn Fuchs. Dieses Jahr wird dabei der ÔÇ×WeiRaSch 3.0ÔÇť ÔÇô Rudis neuer Weihnachts-Raketen-Schlitten pr├Ąsentiert! Der neue Schlitten von Weihnachtsrentier Rudi ben├Âtigt zum Antrieb ein spezielles Weihnachtselixier, dass auch sonst allerlei wunderliche Dinge vollbringen kann.



Bei der diesj├Ąhrigen 30. Fuchsrevue sorgt die neue weihnachtliche Geschichte von Hartmut Reszel und Paul D. Bartsch sowie dem Team des Tanz-Zentrums No.1 e.V. f├╝r einen wunderbaren Start in die Weihnachtszeit.



Datum: Freitag, 24. bis Sonntag, 26. November

Zeit: 17 Uhr (Freitag) / 11 und 13.30 Uhr (Samstag und Sonntag)

Preis: ab 20,50 Euro

Ort: Steintor-Variet├ę, Am Steintor 10, 06112 Halle (Saale)

Auch interessant: "Herr Fuchs" feiert ein Jubil├Ąum

Modellbahnausstellung in Halle-Neustadt

Die Modelleisenbahn- und Eisenbahnfreunde Halle-Stadtmitte e.V. und der EMC 78 e.V laden zum Modelbahnbestaunen ein.



Im Mehrgenerationenhaus Pusteblume in Halle-Neustadt findet die Jahresausstellung im Miniaturformat statt. Gro├če und kleine Eisenbahnfreunde k├Ânnen sich 15 verschiedene Anlagen der Nenngr├Â├čen N bis IIm mit analoger und auch digitaler Steuerung anschauen.



Datum: T├Ąglich bis Sonntag, 26. November

Zeit: 10 bis 18 Uhr

Preis: 4 Euro / 2 Euro erm├Ą├čigt / 10 Euro f├╝r eine Familienkarte

Ort: Mehrgenerationenhaus Pusteblume, Zur Saaleaue 51a, 06122 Halle (Saale)

Ebenso lesenswert: Modellbahnen: Heile Welt in Blumenfeld

Halle: Frau Holle im Hof vom Neuen Theater

Die Stiefschwestern Marie und Marie k├Ânnten unterschiedlicher nicht sein. Die eine ist faul, die andere flei├čig - und sie konkurrieren st├Ąndig miteinander. Sie wachsen beide bei einer herrschs├╝chtigen Witwe auf.



In ihrer Nachbarschaft lebt auch der kleine Erich, der sich endlich Schnee w├╝nscht, um Schlitten zu fahren. Gemeinsam mit der flei├čigen Marie tr├Ąumt er von Frau Holle, die er aus einem alten Kinderbuch kennt. Sie w├Ąre die Rettung in diesem Winter und k├Ânnte f├╝r eine wei├če Weihnacht sorgen.



Datum: Freitag, 24. bis Sonntag, 26. November

Zeit: 17:30

Preis: ab 17,16 Euro

Ort: Neues Theater, Im Innenhof, Gro├če Ulrichstra├če 50, 06108 Halle (Saale)

Familien-Wichteltag in Halle

In der Bartholom├Ąuskirche findet diesen Winter der Familien-Wichteltag statt. Hierbei werden von 10 bis 16 Uhr kleine pers├Ânliche Geschenke f├╝r das Weihnachtsfest gebastelt.



Besucher k├Ânnen Kerzen ziehen, Leder punzieren, Lebkuchen backen, Pyramiden bauen, Bienenwachst├╝cher und Handpflege aus Bienenwachs herstellen. Auch Weihnachtskarten oder Notizb├╝cher basteln, Kr├Ąutersalz und Badekugeln herstellen und Gl├Ąser bemalen geh├Ârt zu den kreativen Angeboten.



Datum: Samstag, 25. November

Zeit: 10 bis 16 Uhr

Preis: 10 bis 20 Euro pro Familie nach Selbsteinsch├Ątzung (inklusive Mittagessen und Materialkosten - extra Kosten bei einzelnen Workshops)

Ort: Bartholom├Ąuskirche, Bartholom├Ąusberg 4, 06114 Halle (Saale)