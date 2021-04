Unternehmen plant Massenproduktion von Solarzellen in Bitterfeld-Wolfen

Das Schweizer Unternehmen Meyer Burger will die Massenproduktion von Solarzellen nach Bitterfeld-Wolfen zurückbringen. Wie in einem stillgelegten Werk die Arbeit wieder aufgenommen wird.

Werkleiter Jochen Fritsche hält eine neuartige Solarzelle von Meyer Burger. Ab Ende Mai sollen diese in den großen Produktionshallen in Bitterfeld-Wolfen gefertigt werden.

Halle (Saale) - Die Produktionshalle von Meyer Burger im Solar Valley misst 280Meter. Noch steht Werkchef Jochen Fritsche allein in dem riesigen Bau. Doch das ändert sich - von Tag zu Tag. Handwerker auf Leitern montieren die Lüftungsrohre an der Decke. Die Produktionsmaschinen werden aus weißen Folien gepackt und eingerichtet. Ab Juni sollen in Bitterfeld-Wolfen wieder Solarzellen in Serie gefertigt werden. Doch nicht nur das: Das Schweizer Unternehmen will die Massenproduktion zurück nach Europa bringen. Dass dies im Herzen der einstigen deutschen Solarindustrie geschehen soll, hat viele Gründe.

Solarzellen aus Bitterfeld-Wolfen

Fritsche arbeitet bereits seit 2005 am Standort. Der Materialwissenschaftler von der Technischen Universität Darmstadt ging zum Solarunternehmen Q-Cells, wo er als Entwicklungsingenieur an der sogenannten Dünnschichttechnologie arbeitete. Q-Cells ging damals erfolgreich an die Börse und gründete mehrere Tochterfirmen. Aus dem Start-up war der Solar-Weltmarktführer geworden - kurzzeitig.

Denn der Traum von Q-Cells-Gründer Reiner Lemoine, vom Solar Valley aus die Energiewelt zu revolutionieren, zerplatzte. Neue chinesische Wettbewerber kopierten zunächst die Technologie und produzierten dann günstiger. „Es war belastend zu sehen, wie ab 2012 hier ein Solarwerk nach dem anderen die Produktion einstellte“, sagt Fritsche rückblickend. Er arbeitete zuletzt als Forschungschef beim Dünnschicht-Hersteller Calyxo, der im Vorjahr als Letzter die Fertigung einstellte.

Fünf Gigawatt geplant

Doch nun soll die Solarzellen-Produktion ein Comeback feiern. Meyer-Burger-Chef Gunter Erfurt hat angekündigt, dass in den kommenden Jahren eine Zellproduktion mit einer Leistung von bis zu fünf Gigawatt aufgebaut werden soll. Zum Vergleich: Das wäre die neu installierte Solar-Leistung, die 2020 in ganz Deutschland ans Netz ging. Zum Start im Mai soll die Kapazität zunächst bei eher bescheidenen 400 Megawatt (0,4 Gigawatt) liegen. Meyer Burger nutzt dafür das bisher leerstehende Werk der ehemaligen Solarfirma Sovello.

Der groß gewachsene Fritsche führt durch das weiträumige Gebäude. Die Wände sehen aus wie frisch gestrichen, Edelstahlrohre glänzen. „Das alles hier ist mehr als zehn Jahre alt, ist aber praktisch wie neu“, sagt der Werkchef. Es sei halt kaum genutzt worden. Nun wurde es aus dem Dornröschenschlaf geholt. Die Produktionshalle verfügt über alle wichtigen Versorgungsleitungen wie beispielsweise Starkstromanschlüsse und Belüftungssysteme. Es gibt Umkleide- und Sanitärräume für hunderte Mitarbeiter. Auch die Toiletten sehen aus, als seien sie gerade erst eingebaut worden.

„Wir mussten in den vergangenen Monaten vor allem reinigen und einige Neuinstallationen vornehmen, doch im Grunde haben wir ein schlüsselfertiges Werk vorgefunden“, sagt Fritsche. Die Maschinen kommen nun aus dem sächsischen Meyer-Burger-Werk in Hohenstein-Ernstthal. Das Unternehmen setzt auf die selbst entwickelte Heterojunction-Smartwire-Technologie. Die Technik ist - vereinfacht gesagt - ein Mix von kristalliner Solarzelle und Dünnschichtverfahren. Laut Erfurt ermöglicht sie eine wettbewerbsfähige Produktion. Nach seinen Angaben besitzen die Zellen einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche kristalline Zellen und sind langlebiger.

Die ersten Produktionsmaschinen sind bereits eingerichtet.

Markt wird stark wachsen

Das Unternehmen Meyer Burger will im Solar Valley auch sein Comeback feiern. Der Schweizer Anlagenbauer belieferte jahrzehntelang viele Solarfirmen der Welt mit Maschinen für die Herstellung von Solarzellen. Doch auch Meyer Burger ereilte das Schicksal von Q-Cells. Die Produkte wurden kopiert und werden nun in China hergestellt. Der Umsatz bröckelte, die Verluste stiegen. Daher entschied sich die Firmenführung zu einer radikalen Neuausrichtung:

Die neuen Anlagen auf Basis der neuen Technologie werden nicht mehr verkauft, sondern das Unternehmen produziert selbst Solarzellen. In dem ehemaligen Solarworld-Werk im sächsischen Freiberg sollen diese dann zu Modulen verbaut werden. Die Wertschöpfungskette von Anlagenbau, Zellproduktion und Modulfertigung befindet sich also komplett in Mitteldeutschland.

Zahlreiche neue Arbeitsplätze geplant

Von dem Konzept sind nicht nur Firmenchef Erfurt und Werkleiter Fritsche überzeugt, sondern auch viele Menschen in der Region. Für die zunächst 300 Stellen in den beiden Werken haben sich nach Fritsches Angaben bisher 1.600 Frauen und Männer beworben. „Wir freuen uns riesig über diese Resonanz.“ In Bitterfeld-Wolfen sollen zunächst 150 Mitarbeiter eingestellt werden. Auch diejenigen, die jetzt keinen Arbeitsplatz bekommen, könnten noch zum Zuge kommen. Erfurt hat mittelfristig bis zu 3.000 Stellen in Aussicht gestellt.

„Damit das Projekt ein wirtschaftlicher Erfolg wird, müssen die Produktionskapazitäten mindestens bei fünf Gigawatt liegen - besser wären zehn“, sagt Andreas Bett, Direktor des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE. Nur mit einer Großproduktion könne man wettbewerbsfähig gegenüber asiatischen Herstellern werden. Bett hält es durchaus für realistisch, dass sich Meyer Burger als neuer Spieler im Markt durchsetzen kann. Nach seinen Worten sind die Modulpreise in den vergangenen Jahren drastisch gesunken.

„Das führt dazu, dass die Transportkosten beim Endpreis zunehmend ins Gewicht fallen“, so Bett. Meyer Burger habe auf dem europäischen Markt damit einen Vorteil. Zudem rechnet Bett mit einem rasanten Ausbau der Solarenergie in Deutschland. Aktuell seien etwa 50?Gigawatt Solarleistung installiert. „Um die Klimaschutzziele bis 2030 zu erreichen, wären 200 Gigawatt notwendig“, erklärt der Photovoltaik-Experte. Er betont, dass größere Solarprojekte auch in Deutschland nicht mehr auf staatliche Subventionen angewiesen sind. „In Solarparks kann die Kilowattstunde Strom heute für fünf Cent hergestellt werden, Strom aus einem neuen Gaskraftwerk ist teurer“, sagt Bett.

Meyer Burger muss nun zusehen, einen schlagkräftigen Vertrieb aufzubauen. Zudem muss bis zum Jahresende die Finanzierung für den weiteren Ausbau gesichert werden. Noch gibt es einige Hürden für den Wiederaufstieg des Solar Valley in der Solarbranche. Für eine reibungslosen Produktionsstart will Fritsche sorgen. „In unserem Team sind viele Mitarbeiter, die schon in der Solarindustrie gearbeitet haben. Alle sind heiß darauf, dass es nun wieder losgeht.“ (mz/Steffen Höhne)