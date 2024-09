Sachsen-Anhalt hat bundesweit zweithöchste Betreuungsquote bei unter Dreijährigen

Sachsen-Anhalt hat bundesweit den zweithöchsten Anteil an unter Dreijährigen in Kindertagesbetreuung. In welchem Landkreis Sachsen-Anhalts die Quote besonders hoch ist.

Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist der Anteil an unter Dreijährigen in Kindertagesbetreuung in Sachsen-Anhalt besonders hoch.

Halle (Saale). - 59,4 Prozent aller Kinder unter drei Jahren waren zum Stichtag 1. März 2024 in Sachsen-Anhalt in Kindertagesbetreuung. Das teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit.

Damit hat Sachsen-Anhalt die zweithöchste Betreuungsquote bei unter Dreijährigen in Deutschland. Nur in Mecklenburg-Vorpommern war der Anteil der Kinder unter Jahren in Kindertagesbetreuung höher (60,3 Prozent).

Bundesländer mit den höchsten Betreuungsquoten bei Kinder unter drei Jahren:

Mecklenburg-Vorpommern: 60,3 Prozent

Sachsen-Anhalt: 59,4 Prozent

Brandenburg: 59,1 Prozent

Nach Angaben des Statischen Landesamtes hatte der Landkreis Wittenberg mit 63,7 Prozent die höchste Betreuungsquote bei unter Dreijährigen. Die niedrigste Betreuungsquote in Sachsen-Anhalt verzeichnete Dessau-Roßlau mit 53,2 Prozent, gefolgt von Halle (Saale) mit 53,5 Prozent.

In den ostdeutschen Bundesländern (einschließlich Berlin) waren zum Stichtag laut Statistischem Bundesland durchschnittlich mehr als die Hälfte aller Kinder unter drei Jahren in einer Tagesbetreuung (55,2 Prozent). In Westdeutschland war die Betreuungsquote mit 33,9 Prozent nach wie vor deutlich niedriger als im Osten.

Bundesweit am niedrigsten waren die Betreuungsquoten in Bremen (30 Prozent), Baden-Württemberg (32 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (32,2 Prozent).