Ungelöstes Problem mit alten Führerscheinen: Kassiert Polizei nun doch Verwarngeld?

Magdeburg - Autofahrer, die ihren alten Führerschein nicht rechtzeitig umgetauscht haben, müssen möglicherweise doch mit einer Geldbuße rechnen. Bis zum Sonntag haben weder das Bundesverkehrsministerium noch die Innenminister der Länder eine Lösung dafür gefunden, dass deutschlandweit noch Hunderttausende Menschen mit Führerscheinen unterwegs sind, deren Gültigkeit am Mittwoch abläuft. Die Innenministerkonferenz will sich an diesem Montag positionieren. Betroffen sind die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958.