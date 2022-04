„Ungeimpft“-Judensterne: Polizei Magdeburg ermittelt wegen Volksverhetzung

Noch 2020 wertete die Staatsanwaltschaft Halle die umstrittenen Symbole auf Corona-Demos als nicht strafbar. Jetzt nimmt der Staatsschutz in Magdeburg erneut Ermittlungen auf: Anlass ist ein aktuelles Internetvideo vom Magdeburger Weihnachtsmarkt.

Der juristische Umgang mit "Ungeimpft"-Judensternen ist umstritten. Nun ermittelt die Polizei Magdeburg in einem solchen Fall wegen Volksverhetzung.

Magdeburg/MZ - Lange war der juristische Umgang mit den „Ungeimpft“-Judensternen auf Corona-Demos umstritten - doch nun ermittelt die Polizei in Magdeburg wegen Volksverhetzung. Denn zwei Personen - ein Mann und eine Frau - sollen die Unterdrückungssymbole aus der Nazi-Zeit Montagabend auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt zur Schau gestellt haben. Das soll ein Video beweisen, das im Internet kursiert. Am selben Tag fand in Magdeburg eine teils radikale Protestdemo gegen Corona-Maßnahmen statt.