Überfall auf Tankstelle: Mann bedroht Menschen mit Pistole

Merseburg

Ein Unbekannter hat in Merseburg eine Tankstelle überfallen und dabei zwei Menschen mit einer Pistole bedroht. Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mitteilte, betrat der Mann am Montagabend die Tankstelle in der Thomas-Müntzer-Straße und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dabei bedrohte er die 59-jährige Beschäftigte und einen 61-jährigen Kunden. Nachdem die 59-Jährige dem Täter mehrere Hundert Euro Bargeld gab, flüchtete er. Die Frau und der 61-Jährige erlitten einen Schock. Die 61-Jährige musste ärztlich behandelt werden. Die Suche nach dem Unbekannten verlief laut Polizei bisher ohne Erfolg. Gegen den Täter laufen nun Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung.