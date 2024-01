Airport-Streik in Leipzig/Halle und Dresden

Alle Flüge gestrichen: So präsentierte sich die Anzeigetafel des Flughafens Leipzig/Halle am Montag.

Halle/MZ. - Dubai, Hurghada, Istanbul – bei allen Fliegern, die vom Flughafen Leipzig/Halle abheben oder dort ankommen sollten, war der Status am Montag gleich: „gestrichen“. 40 Passagierflüge sowie weitere Frachtflüge waren betroffen. Verantwortlich für die Start- und Landepause am wichtigsten Airport Mitteldeutschlands war der 30-stündige Warnstreik des Flughafenpersonals, zu dem Verdi mobilisiert hatte. Von Sonntagabend, 18 Uhr bis Montagnacht, 0 Uhr, wurde gestreikt. Nach Angabe der Gewerkschaft waren etwa 500 Mitarbeiter dem Aufruf gefolgt. Es ist der längste Ausstand in der Geschichte der Airports Leipzig/Halle und Dresden.